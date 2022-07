Apple brevetta un iPhone che si può usare anche da bagnato

Stando a quanto si osserva, sembra che Apple abbia appena depositato un particolare brevetto che servirebbe per consentire agli utilizzatori di iPhone di usare il proprio telefono anche quando questo è bagnato.

Il patent è stato registrato presso l’USPTO, ovvero l’US Patent and Trademark Office. Sappiamo tutti che i device attuali possono reggere schizzi d’acqua, di pioggia o possono esser immersi nell’acqua anche per un lungo lasso di tempo senza gravi conseguenze. Non temono neppur l’umidità. Eppure, usare un device quando questo è bagnato (o quando le dita lo sono) risulta essere un’impresa quasi impossibile.

Apple: il brevetto per l’iPhone che si usa da bagnato

Con il brevetto indicato nel sito, si scopre che gli iPhone del futuro potrebbero godere di una feature che renderebbe il loro display ancora più performante quando questo è sottoposto a getti d’acqua. Grazie ai sensori di pressione e umidità si potranno prevenire i cosiddetti “falsi tocchi” che in realtà possono venir “pigiati” per errore dalle gocce del liquido in questione. Il software dovrebbe essere in grado di riconoscerli e quindi, di allontanarli. La tecnologia dovrebbe essere non troppo diversa da quella utilizzata da Apple per il Force Touch o il 3D Touch.

Dal documento emerso si scopre che anche la fotocamera stessa dovrebbe essere in grado di funzionare perfino in modalità bagnata o subacquea. Essendo un semplice “patent” vi consigliamo di prendere il tutto con “un pizzico di sale” e a restare connessi per ulteriori aggiornamenti in merito.

Nelle notizie correlate, vogliamo consigliarvi l’acquisto di un tablet di casa Apple davvero unico: iPad di nona generazione, quello con il SoC Apple Bionic A13 e con 64 GB di memoria interna, si trova in sconto su Amazon a soli 318,00€ con spedizione gratuita e consegna in pochissime ore. È un’offerta davvero intrigante quindi non lasciatevela sfuggire. Siate veloci.