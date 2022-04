Apple aumenterà la produzione di iPhone 13 Pro e 13 Pro Max

Secondo quanto si apprende da un nuovo report emerso online, sembra che Apple intenda aumentare la produzione di iPhone 13 Pro e 13 Pro Max di ben 10 milioni di pezzi. Questa mossa servirà per coprire la domanda del secondo trimestre dell’anno, quello che arriva fino a giugno. A dirlo è il portale DigiTimes.

Ecco cosa si legge dal sito (tradotto con Google Translate dal taiwanese):

Si dice che Apple amplierà il suo piano di produzione per iPhone 13 nel secondo trimestre del 2022. Tra questi, la produzione di modelli di fascia alta di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max dovrebbe aumentare di circa 10 milioni di unità e Ci si aspetta che i principali attori della catena di approvvigionamento Apple ne traggano vantaggio.

Apple: perché aumenta la domanda di iPhone 13 Pro?

Di fatto, sembra che ci sia un vero miglioramento della catena di approvvigionamento della mela che, finora, ha dovuto superare diverse sfide, fra tensioni legate alla guerra in Ucraina, crisi dei semiconduttori, lockdown in Cina e molto altro. Pensate che a causa dei severissimi blocchi imposti dal governo locale, moltissime aziende sono state costrette a mettersi totalmente in pausa. Questo ha provocato una serie di preoccupazioni a catena, con il rischio di avere una disponibilità di iPhone, iPad, Mac molto bassa.

Facciamo il punto: la gamma iPhone 13 è stata annunciata a settembre dello scorso anno. I modelli iPhone 13 Pro e 13 Pro Max godono di pochi upgrade rispetto alle iterazioni del 2020, ma hanno ottenuto un pannello ProMotion, fotocamere più prestanti con Cinema Mode, prestazioni record, un notch più contenuto e un nuovo colore (verde alpino) arrivato a marzo scorso.

Ma qaunto hanno venduto questi device? Lo scopriremo fra pochi giorni, quando Apple annuncerà gli utili relativi a questo trimestre dell’anno. All’interno di questo periodo vedremo anche quando è stato apprezzato il nuovo Mac Studio (e lo Studio Display, of course), ma avremo anche una stima precisa dell’adozione di iPhone SE (2022), il più chiacchierato dell’ultimo periodo.

Apple annuncerà gli utili del secondo trimestre 2022 questo giovedì, coprendo le prestazioni dell’azienda durante questo trimestre, il lancio del nuovo Mac Studio, Studio Display e iPhone SE e iPad Air abilitati per 5G, e quanto bene l’azienda sta affrontando i vincoli della catena di approvvigionamento .

