Apple: arriva iOS e iPadOS 15.5 Release Candidate

In queste ore Apple ha appena rilasciato la versione Release Candidate di iOS e iPadOS 15.5 per sviluppatori e beta tester pubblici. Ipotizziamo che la versione completa arriverà fra pochissimi giorni, quindi vi invitiamo a restare “in allerta”.

Ci siamo: l’OEM di Cupertino ha presentato oggi la versioni quasi definitive dei suoi nuovi firmware per iPhone e iPad. L’RC Edition arriva una settimana dopo la quarta beta. Scopriamo insieme cosa cambierà con questi sw.

Apple: cosa cambia con iOS 15.5?

In primo luogo sappiate che tutti gli utenti idonei e i programmatori potranno scaricare iOS e iPadOS 15.5 direttamente dal sito ufficiale Apple Developer Center o, in altri casi, direttamente via OTA. Occorre prima registrarsi sul sito web di beta testing della mela.

Questo firmware è un minor update rispetto alle vecchie versioni del software di casa Apple e il changelog delle modifiche è molto ristretto. Sappiamo che potremmo vedre un’app chiamata Apple Classic (abbiamo notato diversi indizi nelle beta precedenti) ma ad oggi ancora non c’è. Non di meno, Apple sta gettando le basi per creare delle funzionalità che trasformeranno i melafonini in POS portatili.

Notiamo anche piccoli cambiamenti in Apple Pay Cash. Vi riportiamo di seguito il registro delle novità:

Wallet ora permette ai clienti di Apple Cash di inviare e richiedere sodli dalla propria carta compatibile;

Apple Podcasts ha una nuova impostazione che limita le puntate salvate sul telefono ed elimina di default quelle “vecchie;

È stato risolto un problema per le automazioni.

Secondo quanto riferito, potremmo vedere iOS 15.5 (e iPadOS) già la prossima settimana. Restate connessi con noi.

