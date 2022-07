Apple AirPods Pro, SUPER offerta post Prime Day 2022: falli tuoi

Se durante i Prime Day 2022 non hai fatto grandi affari, non ti preoccupare non hai da temere: con le offerte continue che balzano fuori su Amazon, persino oggi puoi concludere acquisti leggendari. Un esempio? Gli AirPods Pro di Apple che costano quasi ottanta euro in meno.

Con un ribasso del 26%, infatti, scendono ad appena 206,99€ e se da tempo li desideravi, questa è la tua occasione di agire. Conta che puoi pagarli anche con rate così ti pesa di meno la spesa iniziale!

Le spedizioni? Completamente gratuite ma soprattutto velocissime se hai Prime attivo sul tuo account.

Apple AirPods Pro: gli auricolari perfetti se sei fan di Casa Cupertino

Se hai già dei prodotti Apple a casa, abbinare a questi un paio di auricolari Bluetooth come gli AirPods Pro non può che essere una scelta saggia. Ovviamente costano un po’ ma grazie all’offerta diventano sicuramente più accessibili. In più pensa a due fattori:

vai sul sicuro perché sai che funzionano bene e sono di ottima qualità; li acquisti oggi e ti durano per anni invece di acquistare paia più economici che si rovinano in fretta.

Rispetto alla serie classica, questa si caratterizza per dimensioni ridotte e per la presenza di punte in silicone. Sono resistenti all’acqua e al sudore per utilizzarli letteralmente quando e dove vuoi e soprattutto sono stabili e comodi, caratteristiche immancabili.

Audio strepitoso con tecnologia spaziale e cancellazione del rumore per gustarti la tua musica preferita senza distrazioni. Puoi anche disattivarla con la modalità ambient e sapere cosa succede intorno a te.

Non mancano poi all’appello i microfoni per telefonate e note vocali, i controlli touch e una batteria longeva.

Insomma, non hanno bisogno di presentazioni. Li volevi? Acquista subito i tuoi AirPods Pro su Amazon a soli 206,99€ approfittando del ribasso, le spedizioni sono veloci e gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.