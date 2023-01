Apple AirPods Pro (seconda generazione): inizio anno con 30€ di sconto

“Chi ben comincia è a metà dell’opera” recita un noto proverbio. Amazon lo sa bene e ha dunque deciso di proporre fin dai primissimi giorni di questo nuovo anno sconti molto interessanti su una miriade di prodotti. Tra questi anche gli AirPods Pro di Apple, ora disponibili a 269 euro a fronte di un prezzo di vendita consigliato di 299 euro. Per approfittare dello sconto di 30 euro mettili subito in carrello e completa l’ordine prima che termini la disponibilità.

Il modello in vendita è quello del 2022 in colorazione white. Inclusa nella confezione anche la custodia di ricarica MagSafe, un cavo con un’uscita Lightning e una USB-C, quattro cuscinetti in silicone e il libretto d’istruzioni. Volendo puoi anche scegliere l’opzione del pagamento rateale, così da pagarli in cinque comode rate a interessi zero da 53,80 euro al mese. Se completi l’ordine ora, riceverai gli AirPods Pro a casa tua già domani.

AirPods Pro (seconda generazione): una solida conferma

I nuovi AirPods Pro di seconda generazione sono stati riprogettati per offrirti un’esperienza di suono ancora più sublime rispetto al passato. Grazie all’audio spaziale puoi ascoltare la musica in maniera più intima, potendo contare anche su una migliore tecnologia della cancellazione del rumore tramite la funzione Trasparenza adattiva, che riduce sensibilmente i suoni esterni.

Il rinnovamento degli AirPods Pro di nuova generazione riguarda anche i controlli soft touch: ora hai la possibilità di regolare il volume agendo con un semplice tocco sugli auricolari. Per completare l’opera, migliora infine l’autonomia, che raggiunge le sei ore di ascolto continuo.

Metti in carrello ora gli AirPods Pro (seconda generazione) di Apple per approfittare dello sconto di 30 euro offerto da Amazon. E li paghi anche a rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.