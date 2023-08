Apple AirPods Pro in offerta su Amazon: risparmi 50€

Le desideri da molto e finalmente possono essere tue ad un prezzo davvero interessante. Se sei alla ricerca di auricolari wireless di alta qualità, puoi approfittare dell’offerta speciale di Amazon sulle Apple AirPods Pro, disponibili a soli 249€, con un risparmio di 50€ sul loro prezzo di listino.

Le AirPods Pro offrono una cancellazione del rumore fino a due volte più efficace rispetto alla generazione precedente, creando un’oasi di tranquillità ovunque tu sia. Ideali per viaggiare sui mezzi pubblici o per concentrarti al massimo sul lavoro, ti permettono di isolarti completamente dai rumori esterni indesiderati. Grazie alla modalità Trasparenza adattiva, puoi restare in contatto con il mondo circostante mentre ascolti la tua musica preferita.

Questa modalità attenua automaticamente i rumori forti, come sirene o lavori in corso, per garantirti un’esperienza sonora piacevole e sicura. L’audio spaziale personalizzato e il rilevamento dinamico della posizione della testa ti immergono completamente nella tua musica e nei tuoi film preferiti, offrendo un suono avvolgente e calibrato sul tuo orecchio.

Gli AirPods Pro includono cuscinetti in silicone in quattro taglie diverse, compresa la nuova taglia extra small, che puoi scegliere per ottenere l’isolamento acustico ideale. I cuscinetti sono comodissimi e tengono gli AirPods Pro saldamente fermi durante l’uso. Il controllo touch ti consente di gestire facilmente la riproduzione della musica, regolare il volume e rispondere alle chiamate direttamente dall’auricolare, semplicemente scorrendo con il dito.

La custodia di ricarica MagSafe è ancora più potente, dotata di una funzione “Posizione precisa”, un altoparlante integrato e un anello per laccetto. Puoi ricaricarla in diversi modi: usando un cavo per Apple Watch, un alimentatore MagSafe, il connettore Lightning o un caricabatterie certificato Qi.

Gli AirPods Pro e la custodia di ricarica MagSafe sono anche resistenti al sudore e all’acqua di grado IPX4, garantendo una durata e affidabilità superiori. Non lasciarti scappare questa occasione unica per acquistare gli Apple AirPods Pro a un prezzo scontato su Amazon.

