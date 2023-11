Apple AirPods Pro in offerta su Amazon: oggi le paghi solo 239€

Le Apple AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe offrono un’esperienza audio di altissima qualità, grazie ad una serie di funzionalità avanzate. Dotati del potente chip Apple H2, questi auricolari vanno oltre le aspettative, garantendo una cancellazione del rumore più intelligente, un audio tridimensionale di alta qualità e una maggiore autonomia. Oggi sono in offerta su Amazon e le puoi acquistare a soli 239€!

Il driver e l’amplificatore su misura restituiscono un suono cristallino negli alti e profondo nei bassi, garantendo un’esperienza d’ascolto vivida e coinvolgente. L’audio adattivo fonde dinamicamente la modalità Trasparenza con la cancellazione attiva del rumore, offrendo sempre la migliore resa audio indipendentemente dall’ambiente circostante.

Con una cancellazione del rumore fino a due volte più efficace rispetto alla generazione precedente, le AirPods Pro creano un’oasi di tranquillità ideale per i viaggi o quando hai bisogno di concentrazione. La modalità Trasparenza ti consente di percepire i suoni esterni quando necessario.

Ottima anche la presenza della funzione “Rilevamento conversazione”, che accentua la voce della persona con cui stai parlando, abbassando automaticamente il volume della riproduzione audio e riducendo i rumori di fondo, consentendoti di interagire con gli altri senza rimuovere gli auricolari.

La modalità “Volume personalizzato”, invee, adatta automaticamente l’audio alle tue esigenze in base all’attività che stai svolgendo, offrendo un’esperienza sonora personalizzata. Con la custodia MagSafe e la connettività USB‑C, le AirPods Pro (2ª generazione) sono una soluzione completa per un ascolto senza compromessi. Non farti scappare questa offerta e acquista le AirPods Pro ad un ottimo prezzo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.