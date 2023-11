Apple AirPods Pro (2a gen) con custodia MagSafe, in offerta a PREZZO BOMBA su Amazon

Le Apple AirPods Pro con custodia MagSafe e porta USB‑C sono attualmente in offerta a 249€ su Amazon, grazie ad uno sconto dell’11%. Le AirPods Pro sono alimentati dal potente chip Apple H2, che spinge le prestazioni audio a un livello superiore.

Grazie a questo chip, le AirPods Pro offrono una cancellazione del rumore più intelligente, un audio tridimensionale di qualità eccezionale, una maggiore autonomia e molte altre funzioni che li rendono unici. Il driver e l’amplificatore su misura garantiscono un suono eccezionale, con alti cristallini e bassi intensi. Ogni dettaglio dell’audio risulta più vivido che mai, consentendoti di godere appieno della tua musica, dei podcast e molto altro.

Le AirPods Pro offrono un incredibile audio adattivo, che fonde dinamicamente la modalità Trasparenza con la cancellazione attiva del rumore, offrendoti sempre la migliore esperienza d’ascolto in base al contesto.

La cancellazione del rumore è notevolmente migliorata rispetto alla generazione precedente, offrendo un isolamento eccezionale quando sei in viaggio o hai bisogno di concentrarti. La modalità Trasparenza ti permette di restare consapevole dei suoni esterni quando vuoi. La funzione di “Rilevamento conversazione” è un’altra innovazione che mette in risalto la voce della persona con cui stai parlando, abbassando automaticamente il volume dell’audio in background, consentendoti di comunicare con chi ti circonda senza dover rimuovere gli auricolari. Infine, la “Funzione Volume personalizzato” adatta automaticamente l’audio alle tue esigenze in base all’attività che stai svolgendo. Le AirPods Pro si adattano in modo intelligente per garantirti la migliore esperienza d’ascolto.

Le Apple AirPods Pro (2ª generazione) sono una scelta eccellente per chi cerca auricolari di alta qualità con funzionalità avanzate. Grazie all’offerta attuale su Amazon, puoi acquistarli con uno sconto del 11%. Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza audio con questi straordinari auricolari wireless.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.