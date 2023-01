Apple AirPods di 2ª generazione in fortissimo sconto: tue a meno di 120€

Anche oggi Amazon ci riserva un gran numero di offerte piuttosto interessanti. Come sempre, siamo andati a caccia delle migliori proposte per te: oggi il re degli e-commerce propone le Apple AirPods di seconda generazione in forte sconto.

Un’occasione imperdibile per portarti a casa, ad un prezzo super, degli auricolari top di gamma da affiancare al tuo iPhone. Grazie all’offerta di oggi potrai acquistare le AirPods originali ad appena 119€. Come sempre, grazie alla spedizione Prime potrai averle a casa tua in appena 24 ore.

Le AirPods di seconda generazione sono auricolari wireless con una taglia unica, progettati per essere indossati comodamente per tutto il giorno. La custodia di ricarica si può caricare sia in modalità wireless utilizzando un caricabatterie certificato Qi, sia tramite il connettore Lightning. Una volta estratte dalla custodia, si accendono automaticamente e si collegano istantaneamente ai dispositivi Apple. Il setup è semplicissimo su tutti i dispositivi Apple, ed è possibile attivare rapidamente Siri tramite il comando “Ehi Siri“. La connessione è istantanea anche quando si passa da un dispositivo all’altro. La custodia di ricarica fornisce oltre 24 ore di autonomia.

Stiamo parlando di alcuni dei migliori auricolari TWS presenti sul mercato e oggi possono essere tuoi ad un prezzo imbattibile. Normalmente le AirPods di seconda generazione vengono proposte a 159€, ma grazie a questo sconto del 25% possono essere tue a 119€. Come sempre, ti consigliamo di affrettarti: l’offerta è a tempo limitato e le unità in sconto potrebbero andare a ruba molto rapidamente. Ricordiamo che per accedere a questa promozione è necessario avere un abbonamento ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Nessuna paura: potrai richiedere subito 30 giorni di prova gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.