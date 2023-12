Apple AirPods 2 con custodia di ricarica a 109€ (offerta MediaWorld)

Gli auricolari Apple AirPods 2, con inclusa la custodia di ricarica, sono tra i protagonisti della nuova promozione Tech Sotto l’Albero di MediaWorld. Fino al 24 dicembre, a meno che non termini prima la disponibilità, sono in vendita a 109,00€ invece di 149,00€. Ecco il link all’offerta.

Gli AirPods di Apple non hanno bisogno di presentazioni, lo stesso discorso vale per gli auricolari appartenenti alla seconda generazione. A distanza di tempo, restano nella lista delle migliori cuffiette true wireless disponibili sul mercato. In più, a questo prezzo, rappresentano un’ottima occasione per ampliare il proprio ecosistema Apple a basso costo.

Apple AirPods 2 con custodia di ricarica a soli 109€ da MediaWorld

Esperienza d’uso impeccabile, qualità audio al top e l’ottima autonomia sono i principali punti di forza che, a distanza di anni dalla loro uscita, continuano a certificare il successo clamoroso degli AirPods di seconda generazione. D’altronde non potrebbe essere altrimenti, dato che Apple con la prima generazione di AirPods ha dato vita a un mercato che poi è esploso negli anni successivi.

Al di là dell’esperienza d’uso e della qualità audio, ciò che più stupisce di questi auricolari – il debutto nel mercato risale al 2019 – è l’autonomia: 5 ore con una singola ricarica, che diventano 20 ore grazie alle 4 cariche aggiuntive fornite dalla custodia di ricarica (inclusa nella confezione di vendita).

Apple AirPods 2 con custodia di ricarica sono in offerta a 109,00€ sul sito mediaworld.it, nell’ambito della promozione Tech Sotto l’Albero che durerà fino al prossimo 24 dicembre. L’altra bella notizia è che le spese di spedizione sono gratuite ed è possibile riceverle prima di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.