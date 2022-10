Apple aggiungerà iPhone 5C e iPad Mini 4 alla lista dei device obsoleti

Secondo quanto leggiamo da MacRumors, scopriamo che Apple aggiungerà presto iPhone 5C e iPad Mini 4 all’interno della sua lista di gadget definiti “obsoleti”. Notiamo che la mela ha intenzione di aggiungere due gadget alla sua lista di device obsoleti; il passaggio avverrà nel novembre prossimo. Ma cosa comporterà ciò?

iPad Mini 4 e iPhone 5C: cosa significa che diventeranno “obsoleti”?

Giusto per chi non lo sapesse, l’OEM di Cupertino chiama “vintage” qualsiasi device che ha passato i cinque anni dal suo debutto ufficiale. Quando supera i sette anni di età invece, viene definito “obsoleto“. In una mossa simile, Tim Cook aveva già dichiarato l’iPhone 6 come “vintage“, ora sembra essere arrivato il turno del primo melafonino colorato della società. Il telefono è stato annunciato nel settembre del 2013 e di questo ne abbiamo parlato già qualche tempo fa, proprio qui.

Certo, la notizia non deve sconvolgere; iPhone 5C ha ben nove anni ed è stato presentato come la versione più economica della line-up del 2013 della compagnia. All’epoca venne annunciato anche lo splendido iPhone 5S. Ora, unitamente al device, anche iPad Mini ha avuto un percorso simile. Questo gadget aveva uno schermo di 7,9 pollici e costava molto meno dei tablet più grandi. È stato commercializzato pensando agli utenti consumer e non ai creator professionisti.

In definitiva: è “obsoleto” quando non riceve più il supporto hardware da parte della compagnia. Quello software è terminato da tempo, ma adesso non ci sarà neanche la possibilità di ripararlo a pagamento, a meno che non si scelga un centro autorizzato di terze parti.

