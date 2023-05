Apple aggiorna il firmware del caricabatterie MagSafe

In queste ore apprendiamo che Apple ha appena rilasciato un nuovo firmware aggiornato per il famoso caricabatterie proprietario MagSafe. Ma cosa cambia di preciso? E sopratutto, come si aggiorna il software di un charger magnetico? Intanto vi ricordiamo che questo accessorio si trova disponibile su Amazon al prezzo speciale di soli 39,00€.

Andiamo con ordine: il colosso di Cupertino ha da poco rilasciato un nuovo firmware pensato appositamente per il caricatore MagSafe proprietario, compatibile con tutti i melafonini a partire dai modelli di punta del 2020 (da iPhone 12 in poi). Il firmware in questione è stato aggiornato alla versione 10M3761, mentre la precedente iterazione aveva il numero 10M1821. Potete controllare voi stessi questi dati dall’applicazione delle Impostazioni.

Giusto per chi non lo sapesse, questo caricabatterie magnetico è stato rilasciato per la prima volta nell’ottobre del 2020 insieme ai telefoni di punta e agli altri accessori compatibili con la tecnologia MagSafe. Questo è il quarto update del firmware che l’azienda ha distribuito. Ricordiamo che gli aggiornamenti sono tutti rilasciati via OTA, pertanto Apple non ha fornito nemmeno note di rilascio in merito. Ad oggi non sappiamo quali potrebbero essere le nuove funzionalità o le correzioni di bug presenti con il software.

Come si aggiorna il caricatore? Sappiate che non c’è un metodo preciso per farlo; deve essere sicuramente collegato ad un Device dell’azienda ed essere sotto rete Wi-Fi. Se ne volete uno, sappiate che lo troverete in sconto su Amazon al prezzo speciale di 39,00€, spese di spedizione incluse. C’è la consegna celere in pochissimi giorni e si avrà accesso anche al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, alla possibilità di usufruire del pagamento dilazionato in comode rate e ci sono due anni di garanzia con il rivenditore, oltre ad un uno con il costruttore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.