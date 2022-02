Apple acquisisce Infinite Music Engine: ecco perché

Apple ha appena acquisito la startup dietro Infinite Music Engine; per chi non lo sapesse, è un'azienda che ha realizzato un servizio in grado di comporre musica sulla base del battito cardiaco delle persone.

Apple e AI Music: rivoluzione in vista

L'OEM di Cupertino ha acquisito AI Music, una startup che ha sviluppato una piattaforma in grado di creare canzoni utilizzando l'intelligenza artificiale. L'acquisizione, secondo fonti a conoscenza della vicenda, si sarebbe conclusa nelle scorse settimane.

Come riportato da Bloomberg, la tecnologia di AI Music è in grado di creare colonne sonore esenti da royalty utilizzando l'IA. Le colonne sonore sono dinamiche e possono cambiare in base all'interazione dell'utente in tempo reale. Ad esempio, una canzone può avere un tono diverso durante le parti più intense di un allenamento. Come descritto dal sito Web della startup, che ora è stato rimosso, AI Music può persino creare brani che “si adattano ai battiti del tuo cuore“.

AI Music è in prima linea nello studio di come l'intelligenza artificiale può cambiare e adattare la musica:

Molto semplicemente, crediamo che la musica debba essere accessibile e contestualmente rilevante sia per i suoi creatori che per i suoi ascoltatori. Con il nostro Infinite Music Engine e altre tecnologie proprietarie, forniamo soluzioni su misura per esperti di marketing, editori, professionisti del fitness, agenzie creative e molti altri. Musica che si adatta al tuo battito cardiaco, pubblicità audio che si adatta al contesto dell'ascoltatore, licenze universali in tutti i formati… Tutto questo è possibile e altro ancora, grazie alla nostra ricerca all'avanguardia e allo sviluppo interno scalabile.

Apple ha rifiutato di commentare l'acquisizione, quindi l'importo pagato per la partnership rimane sconosciuto, così come i piani per integrare le sue tecnologie nei prodotti della mela. Tuttavia, sembra che quest'anno Tim Cook stia lavorando per migliorare Apple Music, poiché la società ha anche acquisito il servizio di musica classica Primephonic nell'agosto dello scorso anno.