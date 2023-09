Apple abbandona iPhone 13 mini: solo "padelloni" nel prossimo futuro?

Ieri si è tenuto l’evento di Apple all’interno del quale la compagnia ha annunciato al mondo i nuovi iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max. Tuttavia, come di consueto, ogni qualvolta che arrivano nuovi terminali, altri lasciano “il campo di battaglia”. In questo caso, vediamo che la società ha dismesso, oltre ad iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, anche il famigerato iPhone 12, capostipite del design next-gen e, purtroppo, iPhone 13 mini, “l’ultimo dei compatti”. Questa purtroppo, è una terribile notizia per tutti coloro che amano i telefoni piccoli e tascabili; ora si potrà acquistare solo da store di terze parti, come Amazon, ad esempio. Qui lo trovate ancora disponibile al prezzo consigliato di 749,00€, spese di spedizione incluse.

iPhone 13 mini, storia di un prodotto “incompreso”

iPhone 15 e 15 Plus sono i nuovi modelli “entry level” del listino di Apple; il Plus ha preso il posto del mini già da un anno ma il vecchio iPhone 13 mini del 2021 è rimasto in commercio fino a poche ore fa (parliamo sempre di listini ufficiali di Apple, perché negli store esterni lo si trova ancora, anche a prezzi vantaggiosi).

È stato l’ultimo device della mela con schermo da 5,4 pollici OLED Super Retina, un gioiello che, anche se di piccole dimensioni, è riuscito ad emozionare la fanbase con prestazioni solide ed eccellenti. In un mondo di “padelloni”, lui sapeva andare controcorrente, dando priorità alla compattezza e alla tascabilità. Purtroppo le vendite parlano chiaro: non tutti sono disposti a rinunciare ad un pannello generoso e quindi, va da sé, che questo smartphone non abbia trovato vita facile nel difficile mercato della telefonia mobile.

Perché però, Apple ha voluto togliere agli utenti la possibilità di prendere – magari ad un prezzo ragionevole – ancora il caro e buon mini? Non c’è una spiegazione tangibile per questo, al momento ma questa mossa potrebbe causare una carenza nell’industria tech e magari qualche marchio competitor potrebbe trovare un’idea per riportare a galla i “compact phone” come nuovo standard. Chi lo sa? Ad ogni modo, voi cosa ne pensate?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.