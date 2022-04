Apple: 20 anni di storia in un VIDEO di soli 40 secondi

Conoscete tutti la storia di Apple? Se la risposta è “no”, potrebbe interessarvi leggere questa notizia. Si parla della nascita della mela, dall'avvio della compagnia in un garage ad un business multimiliardario. Sono in molti ad averla raccontata, ma ogni volta, spuntano dettagli nuovi e nuove versioni.

Il portale Statista ha messo insieme la storia degli ultimi 20 anni dell'azienda di Cupertino in un video davvero “fast” che dura solo 40 secondi: ci sono delle simpatiche barre entrate animate che mostrano come il tipo di prodotti dell'azienda sia cambiato nel corso dei decenni…

Ecco, in sintesi, la storia di Apple in pochi paragrafi:

Apple è stata fondata da Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne nel 1976 nel garage dei genitori di Jobs. Il loro primo prodotto, noto come Apple I, consisteva in un circuito assemblato senza molte delle caratteristiche odierne di un computer, come display, tastiera o mouse.Oggi l'ecosistema Apple include iPhone, iPad, Mac, dispositivi indossabili e domestici come oltre a una gamma di accessori e altri servizi. L'innovazione tecnica abbinata a design minimalisti e pubblicità creativa sotto la guida dell'ex CEO Steve Jobs ha reso Apple uno dei marchi più preziosi al mondo. L'azienda beneficia di una fedele base di fan e ha registrato una crescita dei ricavi senza precedenti, da soli otto miliardi di dollari nel 2004 a oltre 270 miliardi nel 2020.

La svolta di Apple è arrivata quando l'azienda ha lanciato il Macintosh nel 1984, un prodotto che è diventato il primo personal computer (PC) per il mercato di massa di successo e continua ancora oggi come linea di prodotti Mac. Apple ha introdotto l'Apple Online Store, seguito dalla famiglia di PC iMac nel 1998. Nel gennaio 2010, la presentazione dell'iPad ha segnato un'altra pietra miliare nel settore. Il dispositivo ha venduto più di tre milioni di unità nei primi tre mesi, stabilendo un nuovo benchmark del settore. L'attuale linea di prodotti Mac è iMac, Mac mini, Mac Pro, MacBook Air e MacBook Pro, mentre la gamma iPad include iPad, iPad Air, iPad mini, iPad Pro. L'iPad ha quote di circa il 30 percento nel mercato dei tablet.

Nel 2001 Apple ha presentato l'iPod che è stato un enorme successo con diverse centinaia di milioni di unità vendute. A causa della popolarità degli smartphone che raddoppiano come lettori musicali personali, l'iPod ha perso popolarità. Nel 2007, il rilascio dell'iPhone e l'introduzione di un'interfaccia con un concetto di design per creare un computer a tutti gli effetti in mano in grado di effettuare chiamate e navigare in Internet ha segnato una rivoluzione nel mercato globale degli smartphone. L'iPhone è il prodotto di maggior successo di Apple, che contribuisce in larga misura alle entrate totali dell'azienda. Nella sua quattordicesima generazione, la linea iPhone 12/12 mini e iPhone 12 Pro/12 Pro Max sono state le ultime novità della famiglia.

Con il lancio dell'Apple Watch all'inizio del 2015, Apple è entrata nel mercato in crescita dei dispositivi indossabili. L'Apple Watch è ora il prodotto più popolare nel segmento dei dispositivi indossabili, con oltre il 50% della quota di mercato. Inoltre, il lancio di AirPods nel dicembre 2016 ha segnato l'ingresso di Apple nel mercato del vero stereo wireless, conquistando costantemente la maggior parte della quota di mercato degli apparecchi acustici. La linea di prodotti Apple è supportata da una gamma di servizi tra cui Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud e altri servizi che aiutano a mantenere le persone intrattenete, informate, connesse e in forma. I servizi di Apple generano miliardi di dollari USA di entrate al trimestre. L'azienda è anche entrata nel mercato degli altoparlanti intelligenti con gli HomePods e sta anche lavorando su occhiali intelligenti per realtà aumentata (AR) in esecuzione su “rOS” con un primo passo nel mercato AR previsto nel 2022.