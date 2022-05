Appena 23€ per l'ottima smartband OPPO Band Sport (-52% su Amazon)

Vuoi acquistare una smartband completa di tutto ma temi di dover spendere diverse centinaia di euro? Non avere di questi timori ora che l’ottima OPPO Band Sport è in offerta su Amazon con il 52% di sconto.

Infatti, ad appena 23€, hai l’opportunità di ricevere a casa una tra le migliori smartband economiche del settore grazie al suo incredibile rapporto qualità/prezzo.

OPPO Band Sport è in offerta su Amazon con il 52% di sconto: prendila al volo

Caratterizzata da un design pulito, minimal, perfetto per ogni situazione e soprattutto comodo e leggero da indossare tutto il giorno, la smartband di OPPO sarà il tuo gadget preferito non solo per controllare in tempo reale tutte le notifiche in arrivo sul tuo smartphone, ma anche per tenere sotto controllo i parametri più importanti della tua salute e le prestazioni durante i tuoi allenamenti.

La smartband è dotata di un bel pannello AMOLED da 1.1 pollici e un peso di appena 20 grammi compreso il cinturino: una volta allacciata al polso ti dimenticherai di averla indossata. Nonostante il prezzo molto economico ti offre il tracking completo di ben 12 modalità di allenamento mentre la batteria ti assicura fino a 12 giorni di autonomia a fronte di appena 90 minuti di ricarica.

Grazie ai numerosi sensori di cui dispone può tenere sempre sotto controllo il tuo battito cardiaco, la qualità del sonno, le calorie bruciate, la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e molto altro: tutte queste informazioni vengono automaticamente condivise con l’applicazione mobile sul tuo telefono per darti modo di controllarle in dettaglio in ogni momento della giornata.

Non perdere questa incredibile offerta su Amazon e acquista subito l’ottimo fitness tracker OPPO Band Sport ora che è in sconto del 52%; capirai sin da subito perché è stata incoronata come una tra le migliori smartband economiche disponibili sul mercato.

