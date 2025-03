APPENA 229€ su eBay per l'ECCELLENTE mid-range Redmi Note 13 Pro 5G

Vorresti acquistare un nuovo smartphone Android di fascia media con un design accattivante, un comparto hardware di tutto rispetto e una fotocamera da urlo spendendo il meno possibile?

In questo momento l’ottimo mid-range Redmi Note 13 Pro 5G è in vendita su eBay ad appena 229€ grazie al codice sconto “PIT10PERTE25“. Parliamo di uno smartphone realizzato con un telaio robusto e resistente, capace di resistere al contatto con i liquidi e anche con la polvere (certificazione IP54); inoltre, con la tecnologia Wet Touch il display del device a marchio Redmi riconosce senza problemi la tua impronta per lo sblocco biometrico anche se bagnato.

Sfrutta il coupon “PIT10PERTE25” per acquistare Redmi Note 13 Pro 5G su eBay

Redmi Note 13 Pro 5G monta un fantastico display AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici a risoluzione 1.5K con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, profondità cromatica a 12 bit e una luminosità massima di 1800 nit; è un pannello perfetto in qualsiasi momento, con una elevatissima definizione dei dettagli e una fluidità di cui non potrai più fare a meno.

Nonostante il prezzo da low cost che potrebbe farti pensare a un comparto hardware poco prestante, Redmi Note 13 Pro 5G è equipaggiato con il validissimo SoC octa-core Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna; la batteria da 5100 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 67W, ti accompagna facilmente lungo una giornata intera di utilizzo liberandoti dall’ansia di restare a secco a metà giornata.

Redmi Note 13 Pro 5G è anche un camera phone di alto livello: nessuno come lui in questa fascia di prezzo vanta la presenza di un sensore principale da ben 200 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), a cui si aggiunge un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP.

Dovresti approfittare subito del coupon “PIT10PERTE25” per acquistare l’eccellente mid-range a marchio Redmi ad appena 229€; anche se costa poco, quanto un comune low cost, è pronto a garantirti un’ottima esperienza di utilizzo sotto tutti i punti di vista.