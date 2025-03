APPENA 215€ su eBay per l'ECCELLENTE mid-range economico Redmi Note 14 5G

Vorresti acquistare uno smartphone Android economico e di qualità ma temi di buttare i soldi in uno dei tanti device che non sono in grado di affrontare un giorno intero di utilizzo?

In questo momento l’eccellente Redmi Note 14 5G è in forte sconto su eBay con tanto di consegna rapida e gratuita in 72 ore e con la possibilità di acquistarlo in tre comode rate senza interessi; la promozione di oggi è resa possibile grazie al codice coupon “TECHWEEK25”.

Non farti scappare questa eccellente offerta di eBay sul mid-range Redmi Note 14 5G

Basta un rapido sguardo per innamorarsi subito del design curato e giovanile dello smartphone a marchio Redmi; troviamo, infatti, una eccellente attenzione ai dettagli che si trasferisce anche frontalmente dove è presente un fantastico pannello AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione 1.5 K con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e una luminosità massima di 1800 nit.

Parliamo di specifiche tecniche solitamente presenti solo negli smartphone di fascia media da 400 o 500€, mentre lo smartphone del colosso cinese può essere tuo ad appena 215€ con il coupon “TECHWEEK25”.

Se il pannello frontale non delude, lo stesso si può dire anche sotto il profilo hardware: il processore octa-core MediaTek 7025-Ultra è affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, a cui si accoda una batteria da 5110 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45W per ore e ore di utilizzo ininterrotto senza mai alcun problema.

Redmi Note 14 5G è anche un camera phone di tutto rispetto con il suo comparto fotografico triplo capeggiato da un sensore principale da 108 MP, a cui si affianca una lente ultra-grandangolare da 8 MP e una macro da 2 MP; frontalmente, invece, la fotocamera da 20 MP è perfetta per scattare tutti i selfie che vuoi.

Approfitta senza esitazioni del codice coupon “TECHWEEK25” per acquistare lo smartphone Redmi ad appena 215€.