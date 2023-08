Appena 204€ su eBay per POCO X5 5G: prezzo SHOCK per il budget phone

Inutile girarci intorno: POCO X5 5G ad appena 204€ su eBay è la tua occasione d’oro per acquistare un validissimo budget phone a un prezzo davvero conveniente. Infatti, se inserisci il codice coupon “XIAOMIFESTAGO23” in fase di acquisto, il prezzo finale dello smartphone del colosso cinese crolla al minimo storico.

Prima di chiederti cosa potrà mai offrirti un device così economico, scopriamo assieme alcune delle principali caratteristiche di POCO X5 5G.

Occasione unica su eBay per acquistare POCO X5 5G ad appena 204€

Partendo dal pannello, lo smartphone a marchio POCO monta un eccellente pannello AMOLED da 6.67 pollici ad altissima risoluzione con frequenza di aggiornamento a 120 Hz per animazioni fluidissime in ogni situazione. Compatibile al 100% con la rete 5G in Italia per navigare ad altissima velocità, POCO X5 5G monta un processore octa core scattante con 8 GB di RAM.

Inoltre, è alimentato da una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida su cavo e sul retro è presente un modulo fotografico quadruplo con un sensore principale da ben 48 MP.

Impossibile farsi scappare questa offerta eBay sullo smartphone economico di POCO, a maggior ragione oggi che puoi sfruttare il coupon “XIAOMIFESTAGO23” dal valore di 35€ con tanto di consegna completamente gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.