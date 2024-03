Appena 19€ per questo caricatore USB con 3 uscite, solo su Amazon

Hai tanti dispositivi e vorresti un unico caricatore per ricaricarli in qualsiasi momento e in modo veloce? Allora dai un’occhiata a questa occasione strepitosa. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questo caricatore USB a soli 19,79 euro, anziché 32,99 euro. Per averlo a questa cifra applica il coupon visibile in pagina.

Dunque oggi puoi avvalerti di uno sconto del 40% che ti permette di risparmiare più di 13 euro sul totale. Oltre al notevole risparmio, siamo di fronte a un dispositivo eccezionale, pratico e veloce. A questo prezzo è da prendere a occhi chiusi.

Caricatore USB con potenza da 65 W e tecnologia GaN

La sua potenza da 65 W ti consente di ricaricare praticamente qualsiasi dispositivo, da un semplice smartphone fino a un piccolo portatile. Ovviamente potrai caricare tantissime altre cose come tablet, cuffiette Bluetooth, consolle portatili e molto altro. Il tutto in un design estremamente compatto e leggero.

Possiede ben 3 uscite USB con cui quindi potrai ricaricare un massimo di 3 dispositivi contemporaneamente e anche tutti diversi. Ed ecco perché è un acquisto da fare all’istante. Inoltre la tecnologia GaN lo rende più efficiente, con un minor consumo energetico. Il calore viene dissipato efficacemente e ha diverse protezioni che lo rendono estremamente sicuro.

Fai alla svelta perché questi coupon scadono sempre in pochissimo tempo. Perciò prima che accada vai su Amazon e acquista il tuo caricatore USB a soli 19,79 euro, anziché 32,99 euro. Per averlo a questa cifra applica il coupon visibile in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.