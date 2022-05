Appena 17€ per queste favolose cuffie wireless Xiaomi (solo su eBay)

Sei stanco di ascoltare la musica con le tue vecchie cuffie col cavo e pertanto sei alla ricerca di un’occasione per un paio di cuffie wireless a prezzo economico? Prendi immediatamente al volo questa offerta di eBay per le incredibili cuffie wireless Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2.

Ad appena 17€, grazie a uno sconto disponibile con il codice coupon “MENO15EDAYS”, le cuffie economiche del colosso cinese ti regalano la libertà di ascoltare tutta la musica che vuoi senza alcuna limitazione.

Le cuffie wireless Xiaomi crollano di prezzo su eBay in una offerta che non puoi perdere

Dotate di un design curato e pensato per garantire la massima ergonomia anche dopo tante ore di utilizzo, le cuffie wireless di Xiaomi dispongono di alcune chicche davvero niente male se si considera il prezzo di vendita. Innanzitutto, i controlli touch: puoi controllare rapidamente il playback audio e anche le telefonate in entrata direttamente dalle cuffie, senza prendere in mano il telefono. Inoltre, con un doppio tap sul tasto, puoi attivare l’assistente vocale del tuo telefono per creare promemoria, controllare le previsioni del tempo e molto altro direttamente con la tua voce.

Le cuffie di Xiaomi sono molto popolari anche per quanto riguarda la buona qualità audio in relazione al prezzo di vendita: il bilanciamento dell’equalizzazione ti permette di ascoltare generi diversi senza problemi e con una buona ottimizzazione delle basse frequenze.

Non perdere questa occasione e acquista subito le ottime cuffie wireless di Xiaomi a un prezzo che non è assolutamente possibile ignorare. Appena indossate di renderai conto di aver fatto l’affare del secolo a questo prezzo, a maggior ragione considerando che sono completamente compatibili con iOS e Android. Ricorda di utilizzare il codice coupon “MENO15EDAYS” per acquistarle ad appena 17€, un prezzo quasi impossibile da ignorare.

