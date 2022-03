Appena 16€ per un powerbank con autonomia INFINITA (solo Amazon)

Se hai la necessità di continuare a utilizzare il tuo telefono per molte ore anche quando sei lontano dalla presa di corrente, non puoi non acquistare questo powerbank da 26800 mAh in offerta su Amazon a un prezzo davvero ridicolo.

Assicurati un'autonomia praticamente infinita spendendo appena 16€: proprio così, meno di 20€ per mettere le mani su un powerbank pensato per garantirti tante ore di autonomia e utilizzare il tuo smartphone senza restare senza batteria proprio sul più bello.

Powerbank da 26800 mAh con autonomia infinita in offerta su Amazon (appena 16€)

Dotato di ingressi microUSB e USB Type-C, il powerbank si adatta alle tue esigenze per ricaricare i tuoi device. Inoltre, nonostante il prezzo molto contenuto, l'accessorio dispone anche di una particolare tecnologia in grado di riconoscere automaticamente i dispositivi collegati: in questo modo il powerbank eroga sempre la giusta tensione (fino a 2.1 A) per garantirti il massimo della velocità di ricarica senza danneggiare la batteria.

Per darti un'idea di quanto sia potente il powerbank, puoi ricaricare il tuo iPhone fino a 5 volte di fila oppure il tuo smartphone Samsung fino a 4 volte di fila, senza doverlo rimettere in carica. Inoltre, nel caso in cui dovesse servirti, puoi ricaricare contemporaneamente due dispositivi al massimo della velocità consentita in modo da essere nuovamente pronto a utilizzarli per molte ore. Compatto, robusto, compatibile con tutti i device più popolari e conforme alle misure di sicurezza per i viaggi in aereo, il powerbank diventerà il tuo accessorio preferito e di cui non potrai più fare a meno.

Cos'altro stai aspettando? Acquista subito il powerbank in offerta su Amazon a un prezzo quasi ridicolo: 16€ non sono niente considerando che sarà in grado di ricaricare il tuo smartphone un gran numero di volte regalandoti quindi un'autonomia infinita. Ricorda di spuntare la voce “Applica coupon 15%” in pagina per caricare il prezzo aggiornato nel carrello.