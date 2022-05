Appena 14€ e il Wi-Fi vola per tutta casa senza lag (solo su eBay)

Se il modem/router principale è in posizione poco felice di casa ti sarà sicuramente capitato di avere vuoti di linea nelle stanze più lontane, ma quest’oggi ti offriamo la possibilità di salutare per sempre questi brutti ricordi con l’ottimo ripetitore Wi-Fi di Xiaomi a prezzo shock su eBay.

Ad appena 14€, infatti, hai l’opportunità di ricevere a casa in pochissimo tempo un piccolo accessorio che risolverà per sempre i tuoi problemi di linea senza uscire pazzo con strane impostazioni di rete.

Prendi al volo questo ripetitore Wi-Fi di Xiaomi a prezzo ridicolo su eBay

Come la maggior parte dei device Xiaomi, anche il ripetitore Wi-Fi è molto economico e semplicissimo da usare: lo colleghi alla presa della corrente di casa – ti consigliamo in un punto a metà tra il modem/router principale e la zona scoperta dal segnale Wi-Fi – e lo imposti rapidamente tramite la comoda applicazione mobile per smartphone (è compatibile su iOS e Android).

Dotato di due potenti antenne esterne che amplificano il raggio di azione pur mantenendo le prestazioni della rete di casa, il ripetitore wireless di Xiaomi ti assicura la piena compatibilità con i maggiori brand di modem/router disponibili sul mercato. Ti bastano tre semplici passaggi ed ecco che il segnale Wi-Fi è pronto e a tua disposizione anche nei punti più remoti di casa; ti garantisce una velocità massima di trasferimento fino a 300 Mbit/s per scaricare, giocare, lavorare e guardare le tue serie TV preferite senza più problemi di buffering o cali di segnale.

Cosa stai aspettando? Prendi questa occasione al volo e metti subito nel carrello il potente ripetitore Wi-Fi di Xiaomi a un prezzo che non puoi assolutamente farti scappare: al prezzo di una pizza al ristorante hai l’opportunità di dire addio per sempre ai vuoti di linea nei più estremi di casa per continuare a navigare al massimo della velocità senza lag e fastidiosi impuntamenti.

