Appello contro le Truffe Telefoniche: "Non fornite i vostri curriculum"

Le truffe telefoniche sono sempre più spietate e vengono sfruttate per gli scopi più ignobili di criminali e cybercriminali. Una delle ultime, definita Online Recruitment Spam, prevede un contatto tramite WhatsApp, dettato da una voce registrata in chiamata, con la richiesta di invio del proprio curriculum al fine di rubare informazioni sensibili e dettagli molto personali.

Assolavoro ha lanciato un appello proprio per mettere in guardia da questo raggiro gli utenti, principalmente quelli alla ricerca di un lavoro, ma anche chi potrebbe essere incuriosito da un nuovo lavoro. L’associazione ha approfondito l’argomento smascherando questa tecnica in grado di convincere molte potenziali vittime a fornire quanto richiesto.

“Si chiama ‘Online Recruitment Spam’: una truffa celata dalla promessa di finta opportunità di lavoro. L’interlocutore, fingendosi un’Agenzia per il Lavoro o un’azienda, tramite una chiamata registrata comunica l’esito positivo di un colloquio chiedendo di essere ricontattato via WhatsApp. Si tratta di una truffa per estorcere denaro e dati personali. Non c’è alcun lavoro“, ha spiegato Assolavoro.

Attenzione alle Truffe Telefoniche dell'”abbiamo ricevuto il tuo curriculum”

Facendo leva su una proposta di lavoro molto interessante e particolarmente remunerativa, le nuove truffe telefoniche dell'”abbiamo ricevuto il tuo curriculum” possono portare a gravi conseguenze. Prima fra tutte il furto di identità per l’utente che cade nella trappola. Segue poi il furto di dettagli di pagamento e di conseguenza di denaro.

Assolavoro consiglia: “DIFFIDA da chi ti contatta per offerte di lavoro non richieste: non rispondere, non inviare mai documenti o pagamenti, blocca il contatto e possibilmente segnala alla Polizia Postale. I servizi offerti dalle Agenzie, così come i colloqui di lavoro, sono SEMPRE GRATUITI“.

Inoltre, “Per la ricerca di un lavoro affidati sempre a una agenzia autorizzata, come lo sono tutte le Agenzie di Assolavoro“.

Diffida dalle chiamate che ti informano circa un fantomatico apprezzamento del tuo curriculum, si tratta di truffe telefoniche molto pericolose. Non registrare il numero da contattare su WhatsApp e non inviare alcun messaggio a questi criminali del web.