Appel rilascia la quinta beta di watchOS 9

Apple ha appena rilasciato la quinta Beta di watchOS 9 agli sviluppatori e utenti beta pubblici. Ovviamente, i programmatori sono invitati a scaricare questo firmware per testare la presenza di eventuali bug e/o problemi. La quinta beta arriva una settimana e mezzo dopo il rilascio della quarta: ecco tutte le ultime novità del caso.

Apple: cosa cambia con la versione di watchOS 9?

Per installare la nuova beta di ‌‌watchOS 9‌, gli interessati devono scaricare il suddetto profilo “sviluppatore” sul proprio Apple Watch dal sito ufficiale dell’Apple Developer Center. Per installarlo (Generali, Aggiornamento software), occorre avere lo smartwatch al 50% connesso alla corrente e l’iPhone connesso nelle vicinanze.

Con watchOS 9 arrivano quattro nuovi quadranti, diversi aggiornamenti a quelli esistenti e l’azienda ha introdotto la cronologia AFib all’interno dell’app ECG,

Con le nuove misurazioni delle fasi del sonno gli utenti avranno modo di tenere traccia del proprio riposo in una maniera ancora più approfondita e accurata.

Con l’app Salute si potrà monitorare la gestione dei propri farmaci, delle vitamine e integratori da assumere, con tanto di promemoria e “remind me”.

Arrivano poi allenamenti personalizzati e migliorati nell’app “Allenamento” e con Fitness+ l’azienda consente lo streaming su TV di terze parti (non solo su Apple TV associate).

Concludiamo dichiarando le altre funzionalità in arrivo come l’API CallKit per rispondere alle telefonate VOIP su Apple Watch, Apple Watch mirroring e molto altro. Insomma, il sistema cambierà completamente il vostro orologio, se ne avete uno.

E se non ne avete ancora comprato uno? Cosa fare? Ci pensiamo noi. Se volete fare oggi un buon affare, vi consigliamo l’acquisto dell’Apple Watch SE del 2020 con cassa da 40 mm in colorazione silver a soli 269,00€ con spedizione gratuita da Amazon. È un buon prodotto e vi suggeriamo di prenderlo oggi ad un prezzo strepitoso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.