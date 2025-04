App IO: ora vedi anche il saldo dei punti della tua patente

L’app IO si sta facendo strada, dimostrandosi un’applicazione sempre più utile e pratica per il cittadino. Infatti, degno di nota, è che in questi giorni sono state introdotte nuove funzionalità molto interessanti per chi ha la patente e guida un veicolo. Una notizia particolarmente importante che dà modo di apprezzare ancora di più questa app.

Nello specifico, entrando ora nell’app, dopo averla aggiornata all’ultima versione disponibile per il proprio dispositivo, iOS e Android, è ora disponibile una nuova selezione alla sezione “Servizi“. Selezionandola, in alto a sinistra appare la casella dedicata a “Motorizzazione Civile – Le mie patenti“. Qui si trovano diverse informazioni utili al guidatore.

Oltre a poter vedere la propria patente, se una sola, oppure tutte se più di una, selezionando “Mostra patente su IO“, è anche possibile accedere alla novità. Selezionando “Vai al servizio” verrà chiesta l’autorizzazione ad accedere alle informazioni dell’utente tramite Codice Fiscale, non sarà necessario inserirlo perché l’app ce l’ha memorizzato.

Dopodiché, accettando le condizioni sopra menzionate, in merito alla tua patente, potrai:

verificare il saldo punti ;

; quando applicabile, consultare i dettagli del verbale che hanno portato alla perdita dei punti;

che hanno portato alla perdita dei punti; ricevere altre comunicazioni relative.

Con l’app IO ora interagisci con la tua patente

Grazie all’app IO adesso puoi interagire con la tua patente. Seguendo i passaggi prima menzionati, si entra nella sezione “Le mie patenti“. In questa specifica sezione è ora possibile consultare il proprio saldo punti per ogni patente in possesso. Questo è un servizio molto interessante, visto che in precedenza per far questo era necessario telefonare a un numero specifico o recarsi direttamente agli uffici di competenza.

Inoltre, grazie al nuovo aggiornamento di questa applicazione, è ora possibile accedere ad altre informazioni collegate alle tue patenti di guida. Seleziona una delle patenti a te collegate per aprirne tutti i dettagli. Laddove sono stati decurtati dei punti è possibile accedere alle informazioni del verbale, nel caso sono disponibili.

Infine, è possibile anche accedere a ulteriori informazioni selezionando “I miei veicoli“, per verificare copertura assicurativa, revisione e altri dettagli, e “Le mie pratiche“, per consultare lo stato di eventuali pratiche in processo presso la Motorizzazione Civile.