ANYCUBIC Kobra 2 Pro: MEGA risparmio di 100 euro su Amazon

Se sei un appassionato di stampa 3D alla ricerca di prestazioni superiori e un risparmio di tempo incredibile, la stampante 3D ANYCUBIC Kobra 2 Pro è la scelta ideale per te. E ora, con uno sconto esclusivo del 25% su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per acquistarla. Falla tua al prezzo speciale di soli 299,00 euro, anziché 399,99 euro e non te ne pentirai.

ANYCUBIC Kobra 2 Pro: questa offerta potrebbe finire da un momento all’altro

Immagina di completare un modello Benchy in soli 18 minuti anziché le ore che normalmente richiederebbe. Questo è possibile grazie alla velocità di stampa 10 volte superiore offerta dalla Kobra 2 Pro. Con una velocità predefinita di 300mm/s e una massima di 500mm/s, questa stampante riduce drasticamente il tempo di produzione, consentendoti di realizzare i tuoi progetti più velocemente che mai.

Ma la velocità non è l’unico aspetto impressionante di questa stampante. La precisione avanzata è garantita dal sistema di estrusione a corto raggio, che consente un controllo preciso del filamento, perfino per materiali flessibili. Le ventole ad alta velocità e l’ottimizzazione del flusso d’aria dissipano il calore rapidamente, riducendo al minimo le imperfezioni tra gli strati e assicurando stampe di alta qualità.

Inoltre, la Kobra 2 Pro offre massime prestazioni e livellamento automatico. Grazie al processore dual-core Cortex-A7 da 1,2 GHz, questa stampante garantisce prestazioni di calcolo superiori e un controllo preciso dei motori. La funzione di livellamento automatico Leviq 2.0 con compensazione intelligente dell’asse Z assicura stampe di alta qualità e successo, senza la necessità di regolazioni manuali complesse.

E non finisce qui. Con l’applicazione intelligente AnyCubic, puoi controllare la stampante senza soluzione di continuità da qualsiasi luogo. La ricerca online nella libreria di modelli, il monitoraggio video in tempo reale, l’affettatura e la stampa online, la registrazione time-lapse e altro ancora diventano facilmente accessibili tramite il tuo smartphone o tablet.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica di possedere una stampante 3D di altissima qualità a un prezzo incredibilmente conveniente. Acquista subito la stampante 3D ANYCUBIC Kobra 2 Pro al prezzo ridicolo di soli 299,00 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.