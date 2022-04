La nota applicazione di benchmark AnTuTu ha pubblicato la lista degli smartphone più veloci del mese di marzo, mostrando ancora una volta come il processore mobile di fascia alta di Qualcomm continui a rimanere uno dei più popolari nella fascia alta e premium degli smartphone Android.

Infatti, come si può notare nella lista sottostante, dei primi 10 smartphone più veloci di marzo il 70% è munito del processore mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1; il restante 30% vede invece la presenza del processore Exynos 2200. Fa specie notare come il processore MediaTek Dimensity 9000 non trovi posto all’interno della classifica, nonostante abbia raggiunto il quarto posto nella classifica degli smartphone più potenti di marzo.

La classifica AnTuTu con gli smartphone Android più veloci di marzo

Entrando nel dettaglio, nelle prime tre posizioni della classifica troviamo Xiaomi 12 Pro (12+256 GB con 981.496 punti), Motorola Edge 30 Pro (12+256 GB con 978.019 punti) e Realme GT 2 Pro (12+256 GB con 970.727 punti); a seguire troviamo Xiaomi 12 (8+256 GB con 934.881 punti), Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (12+512 GB/Snapdragon 8 Gen 1 con 919.689 punti), Samsung Galaxy S22 Ultra 5G (12+512 GB/Exynos 2200 con 904.778 punti), Samsung Galaxy S22+ 5G 8+256 GB/Snapdragon 8 Gen 1 con 885.440 punti), Samsung Galaxy S22+ 5G (8+256 GB/Exynos 2200 con 862.584 punti), OPPO Find X5 Pro (12+256 GB/Snapdragon 8 Gen 1 con 849.583 punti) e in ultima posizione Samsung Galaxy S22 5G (8+256 GB/Exynos 2200 con 839.342 punti).

A seguire, AnTuTu ha pubblicato anche la lista degli smartphone di fascia medio gamma più veloci: anche in questo caso troviamo una netta presenza dei processori Qualcomm con qualche smartphone munito di SoC MediaTek ed Exynos. Nelle prime tre posizioni sono presenti i modelli iQOO Z5 (8+128 GB con 558.841 punti), Realme GT Master Edition (8+256 GB con 541.304 punti) e Xiaomi Mi 11 Lite (8+128 GB con 531.079 punti), mentre nelle ultime tre troviamo Redmi Note 11 Pro 5G (6+128 GB con 464.782 punti), OPPO Reno6 5G (8+128 GB con 440.040 punti) e il nuovissimo Samsung Galaxy A53 5G (8+128 GB con 420.311 punti).

Con tutta probabilità nelle prossime classifiche troveremo anche i primi device dotati del nuovo processore MediaTek Dimensity 1300.