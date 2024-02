Antivirus e VPN per tutti i propri dispositivi: -66% con Norton 360

Sicurezza e privacy non sono mai troppe quando si utilizza Internet, in particolare in un’era in cui il tracciamento dell’utente è costante e le minacce informatiche si moltiplicano di giorno in giorno. Per accedere a Internet in sicurezza è necessario puntare su di un antivirus oltre che su di una VPN. La combinazione dei due servizi permette di proteggere le proprie informazioni e i propri dispositivi.

La scelta giusta, in questo momento, è rappresentata da Norton 360. Il bundle proposto da Norton, infatti, include la VPN illimitata, per navigare senza tracciamento (e con la possibilità di aggirare i blocchi geografici per l’accesso ai servizi web), e il sistema antivirus che rileva e blocca in tempo reale le minacce informatiche.

Norton 360 ha un costo di 34,99 euro per un anno, con uno sconto del 66% rispetto al prezzo standard, scegliendo la versione Deluxe che consente l’utilizzo dei servizi di Norton su 5 dispositivi (anche in contemporanea) tra PC Windows, macOS, smartphone e tablet, sia Android che Apple. Per sfruttare la promozione basta premere sul box qui di sotto e raggiungere così il sito ufficiale di Norton.

Antivirus e VPN: un’unica offerta con Norton

Norton 360 include:

il sistema di protezione antivirus che rileva e blocca il software malevolo prima che questo possa danneggiare il dispositivo

che rileva e blocca il software malevolo prima che questo possa danneggiare il dispositivo la VPN illimitata che permette di navigare in sicurezza, evitando il tracciamento e, all’occorrenza, aggirando i blocchi geografici

che permette di navigare in sicurezza, evitando il tracciamento e, all’occorrenza, aggirando i blocchi geografici fino a 75 GB in cloud per il backup sicuro dei dati

in cloud per il backup sicuro dei dati altri servizi aggiuntivi come il password manager e il browser sicuro per navigare da computer

Norton 360 Deluxe è disponibile al prezzo di 34,99 euro per un anno, senza vincoli di alcun tipo e con possibilità di attivare i servizi su 5 dispositivi. C’è anche la versione Premium che costa 10 euro in più e garantisce una protezione su 10 dispositivi.

