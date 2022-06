Antivirus al 57% di sconto: non fartelo scappare

La sicurezza è un aspetto importante quando si parla di navigazione online. Sono tantissime le minacce che ogni giorno possono mettere in pericolo la nostra privacy insieme alle nostre informazioni personali e bancarie. Ecco perché è sempre più necessario dotarsi di un antivirus.

Occorre però fare attenzione alla soluzione che si sceglie. Effettivamente ce ne sono davvero tante disponibili, ma non tutte possono garantire alti standard di sicurezza. Solitamente sconsigliamo antivirus gratuiti perché la protezione è alquanto basilare, ma non lo sono invece le minacce.

Allo stesso modo però non è necessario spendere uno sproposito per garantirsi il meglio della protezione online e offline. Questo è un periodo di sconti e si possono trovare occasioni anche in materia di cybersicurezza. Come ad esempio Bitdefender PREMIUM SECURITY.

Ottieni la protezione al 57% di sconto. La promozione ti permette di attivare 1 anno e fino a 10 dispositivi contemporaneamente con soli 59,99 euro, invece di 139,99 euro. In altre parole a soli 4,99 euro al mese potrai avere il massimo della sicurezza. Un vero affare visto le funzionalità di questo antivirus.

Bitdefender Antivirus: le migliori funzionalità a un prezzo decisamente basso

Bitdefender PREMIUM SECURITY è molto più di un antivirus. Il suo sistema di protezione include le migliori soluzioni di difesa per privacy e sicurezza dati in commercio. Compatibile con Windows, MacOS, Android e iOS, potrai davvero installare la sua app su tutti i tuoi dispositivi.

Bitdefender è davvero ottimo per dormire sonni tranquilli e mettere al sicuro tutta la famiglia. Questo speciale software, oltre a essere aggiornato regolarmente dai migliori esperti, fornisce funzionalità davvero importanti:

potente antivirus che rileva e ferma le minacce elettroniche più sofisticate;

che rileva e ferma le minacce elettroniche più sofisticate; traffico VPN illimitato e protetto per avere una completa privacy durante la navigazione online;

illimitato e protetto per avere una completa privacy durante la navigazione online; password manager con molte funzionalità per mantenere segrete e al sicuro le tue credenziali di accesso;

con molte funzionalità per mantenere segrete e al sicuro le tue credenziali di accesso; protezione aggiuntiva da ransomware multilivello per mantenere tutti i tuoi file sicuri come in una cassaforte;

per mantenere tutti i tuoi file sicuri come in una cassaforte; assistenza prioritaria al supporto;

prioritaria al supporto; prestazioni sempre ottimizzate di qualsiasi dispositivo protetto.

Perciò ti diciamo di non perdere altro tempo e approfittare di questa offerta unica nel suo genere. Ottieni l’antivirus Bitdefender PREMIUM SECURITY a soli 59,99 euro, invece di 139,99 euro. Grazie a questa promozione potrai mettere al sicuro per un intero anno fino a 10 dispositivi contemporaneamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.