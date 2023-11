Antifurto GPS per auto e moto a 6,99€ su Amazon: sconto ASSURDO, utilissimo

Grazie al potente magnete integrato, posizioni questo GPS sull’auto o sulla moto e diventerà un eccellente sistema di antifurto. Dotato di SIM integrata, trasmetterà in continuazione dati sulla posizione al tuo smartphone, che potrai gestire direttamente tramite apposita applicazione. La batteria integrata ricaricabile, ti offrirà un sacco di autonomia energetica prima di effettuare la ricarica.

Il funzionamento della SIM funziona tramite abbonamento mensile, che puoi attivare e disattivare a piacimento: nessun vincolo. Completa al volo il tuo ordine per accaparrartelo a 6,99€ appena da Amazon con spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitatissima.

Semplicissimo da usare, basta abbinarlo al tuo account e poi avrai modo di gestirlo tramite app. Non solo conosci in tempo reale la posizione del tuo veicolo, potrai anche ottenere informazioni su spostamenti e percorsi.

Con un investimento piccolissimo, puoi portare a casa un prodotto super completo, perfetto da usare come antifurto GPS per auto e moto. Naturalmente, se lo desideri, puoi usarlo per monitorare anche altre cose: qualsiasi oggetto desideri tenere sotto controllo.

Non perdere l’ottima occasione Amazon del momento e completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 6,99€ appena. Lo ricevi in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.