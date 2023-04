Anticipa la Pasqua con Torino-Roma in streaming, anche dall'estero

Tra le partite che anticiperanno la Pasqua c’è Torino-Roma, sabato 8 aprile 2023. Guardala in streaming con DAZN. Il live match inizierà alle 18:30 quando l’arbitro fischierà il calcio d’inizio. Tuttavia, potrai collegarti con anticipo per goderti un pre-partita ricco di informazioni speciali e aggiornate.

Grazie al tuo abbonamento a DAZN non solo potrai vedere tutte le partite di Serie A TIM 2022/23, ma anche quelle di Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, LaLiga, e calcio internazionale. Inoltre, avrai accesso anche a Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

La telecronaca dell’incontro sarà a cura di Dario Mastroianni mentre il commento tecnico di Alessandro Budel. Vediamo ora quali sono le due formazioni scelte dai rispettivi allenatori che probabilmente scenderanno in campo sabato sera.

Torino (3-4-2-1)

Milinkovic-Savic

Gravillon

Schuurs

Buongiorno

Singo

Ricci

Ilic

Rodriguez

Vlasic

Radonjic

Sanabria

Rui Patricio

Mancini

Smalling

Ibanez

Zalewski

Cristante

Matic

Spinazzola

Pellegrini

Dybala

Abraham

