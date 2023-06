Anticiclone in arrivo: questo parasole per auto OSCURA IL SOLE e lo paghi 8€

Alla fine il temuto anticiclone africano sta arrivando e se non hai possibilità di tenere l’auto in garage o devi parcheggiarla sotto al sole cocente per ore e ore ti consigliamo una piccola soluzione per tenere il più possibile al fresco il suo interno.

Stiamo parlando di un parasole per parabrezza incredibilmente efficace: oggi puoi acquistarlo in offerta su Amazon a soli 8,49 euro rispetto al prezzo di listino di 19,99 euro. E non finisce qui: perché puoi approfittare di un coupon disponibile in pagina che ti permette di pagarlo solo 8,07 euro.

Parasole per auto: super oscurante e facile da installare, come funziona

Questo parasole è molto pratico e comodo da usare: si attacca e si stacca facilmente senza bisogno di ventose o adesivi, e si ripiega in un attimo per essere riposto in vari posti dell’auto quando non serve.

Il materiale di cui è fatto è di ottima qualità: ha una superficie argentata che riflette i raggi UV e una superficie nera che isola il calore, così da abbassare la temperatura interna dell’auto e proteggere il cruscotto e gli interni dal sole. Inoltre, ha un bordo flessibile che copre anche le zone più esposte al sole e al calore. Questo parasole è ideale per chi parcheggia spesso all’aperto e vuole preservare la sua auto dai danni del sole.

Non perdere allora l’occasione di proteggere la tua vettura dal caldo bollente approfittando di questo coupon sconto che ti permette di pagare il parasole appena 8 euro. Entrare in macchina sarà meno traumatico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.