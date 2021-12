Anker svela un caricatore SUPER veloce da 120W

Il nuovo prodotto per la ricarica rapida di Anker è una soluzione a 4 porte da 120 W. È in grado di caricare più device in contemporanea ad una velocità incredibile.

Come funziona il nuovo charger di Anker?

Il noto produttore Anker ha appena lanciato un nuovo caricatore da 120 W chiamato 547 Charger, ma non assomiglia affatto ad un classico caricatore da muro. Questo ha in realtà quattro porte USB di tipo C, che lo rendono perfetto per caricare l'intero stock di compagni di viaggio elettronici (iPad, iPhone, Android, cuffie TWS, Switch e altro ancora). Ma la parte migliore è che non è più grande del vostro adattatore per laptop, nonostante abbia una potenza nominale di 120 W. Tuttavia non è affatto un peso piuma da portare in giro.

Due delle quattro prese USB-C sono perfette per cellulari e tablet e forniscono potenza a 20 watt. Le altre due sono in grado di fornire fino a cento watt o 90 W se avete un telefono collegato ad una delle porte da 20 W. C'è anche una porta da 60 W per la perfetta via di mezzo tra 100 W e 20 W.

La configurazione estremamente versatile significa che dovresti essere in grado di caricare tutti i vostri gadget Apple compreso il MacBook, senza sforzo.

Ma, naturalmente, l'inclusione della tecnologia PowerIQ significa che il brick di ricarica può riempire quasi tutti i terminali presenti sul mercato, anche a velocità di ricarica elevate. Ciò rende abbastanza ovvio che Anker non aveva in mente solo Apple quando ha costruito questa unità assoluta di caricabatterie. Il caricatore ha un proprio cavo di alimentazione lungo quasi cinque piedi che si collega al muro.

La sicurezza è qualcosa che gli utenti cercano, soprattutto quando cercano di acquistare accessori di ricarica di terze parti: con questo gadget potete stare tranquilli. Dispone del controllo della temperatura, della regolazione della corrente e la protezione da cortocircuito.

Se sei interessato a un acquisto, sappiate che costerà 119,99 dollari (non sappiamo il corrispettivo in euro). Si troverà su Amazon nei prossimi giorni. Al momento, c'è la soluzione a 60W (la metà) a soli 36,99€.