Anker Liberty 4: gli auricolari che monitorano la frequenza cardiaca sono in offerta

Le Soundcore di Anker Liberty 4 sono delle cuffiette TWS che offrono un’ottima qualità d’ascolto, grazie a bassi coinvolgenti e un’elevata fedeltà, oltre ad una innovativa funzione di monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale. No, non stiamo scherzando: sono degli auricolari con funzionalità simili a quelle di uno smartwatch. Oggi sono disponibili su Amazon al prezzo di 149€, con la possibilità di ottenere un ulteriore sconto del 15% semplicemente selezionando la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto.

Questi auricolari offrono un suono premium grazie alla tecnologia ACAA 3.0, che regala bassi profondi e incisivi, medi precisi e alti chiari grazie ai driver doppi dinamici del sistema acustico. La loro ampia gamma di frequenze permette di apprezzare ogni elemento del brano, offrendo un’esperienza di ascolto ricca di dettagli. L’audio spaziale coinvolgente a 360° ti permette di immergerti completamente nella musica e nei film. Grazie al giroscopio integrato e all’algoritmo dell’audio spaziale, i movimenti della tua testa vengono monitorati per mantenerti sempre al centro del suono, regalando un’esperienza coinvolgente senza precedenti.

Gli auricolari Liberty 4 presentano una struttura flessibile a doppio strato che si adatta alla forma del condotto uditivo, garantendo un comfort ottimale durante tutto il periodo di ascolto. La confezione include 4 misure di auricolari, in modo da assicurarti di trovare la misura perfetta per te. Un’interessante caratteristica delle Liberty 4 è il monitoraggio della frequenza cardiaca. Un sensore integrato nell’auricolare tiene traccia della tua frequenza cardiaca durante tutto il giorno. Se proviamo a contare gli auricolari che offrono una funzione simile non arriviamo ad usare le dita di due mani. Puoi controllare i tuoi dati giornalieri, utilizzarli durante gli allenamenti e molto altro ancora tramite l’app Soundcore Wellness. Insomma, si tratta di una bella bomba che distingue questi auricolari rispetto ai prodotti della concorrenza.

Inoltre, grazie alla tecnologia esclusiva di Soundcore, gli auricolari analizzano le tue orecchie e il modo in cui ascolti il suono per creare un profilo audio personalizzato su misura per te, garantendo un’esperienza di ascolto ottimizzata e unica. Non farti scappare questa offerta: acquista le Soundcore Anker Liberty 4 ad un ottimo prezzo!

