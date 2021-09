Animal Crossing: New Horizons, super OFFERTA in corso

La tua Nintendo Switch ha bisogno di un nuovo gioco? Acquistare Animal Crossing: New Horizons è un'ottima idea dato che su Amazon è in offerta e lo puoi avere a soli 48,99€. Disponibile per la spedizione immediata, lo ricevi gratuitamente e velocemente in tutta Italia.

Animal Crossing: New Horizons, un gioco che si rinnova sempre

Visti gli ultimi annunci di Nintendo, acquistare Animal Crossing proprio ora è un'idea eccezionale. Nel mese di ottobre l'esperienza di gioco si rinnoverà squisitamente grazie a un importante aggiornamento che renderà i fans della serie su di giri. Di cosa sto parlando? Ovviamente della caffetteria e del personaggio di Bartolo!

Se, tuttavia, non sai perché questa notizia dovrebbe essere entusiasmante, non ti preoccupare: avrai tempo di scoprire il mondo di AC con calma e divertendoti.

Questo titolo, in pochissime parole, ti permette di creare un tuo personaggio di rendere un'intera isola deserta un vero e proprio splendore. Dovrai costruire, pescare, piantare, aiutare gli abitanti e così via vivendo le stagioni e i cambiamenti giorno per giorno.

E' un vero cult del mondo Nintendo, in fin dei conti sono più di vent'anni che questo titolo non manca su alcuna console della società. Vuoi provare anche tu l'ebrezza?

Hai l'opportunità di acquistare Animal Crossing: New Horizons su Amazon a soli 48,99€. Le spedizioni sono immediate e avvengono in soltanto qualche giorno. Sono gratuite sia per i membri Prime che per i clienti standard, quindi non perdere questa occasione.

Di seguito ti lascio un trailer per farti capire le vibes del gioco.