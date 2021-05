Proprio ieri, è emerso un video che mostrava un Huawei Mate 40 Pro con HarmonyOS 2.0 in esecuzione dal vivo. La clip descriveva in dettaglio le caratteristiche e le funzionalità del sistema operativo interno del colosso cinese. Di fatto, per chi non lo sapesse, lo sviluppo di HarmonyOS è stato accelerato da quando la compagnia è stata inserita nella Black List americana; dopo i ban che hanno impedito all’azienda di utilizzare componenti hardware e software dai fornitori americani, la situazione è precipitata notevolmente e l’OEM ha dovuto prendere decisioni drastiche.

Le differenze fra HarmonyOS e EMUI con Android

Un altro video oggi è apparso online e mostra un confronto tra un telefono con a bordo su HarmonyOS 2.0 e un altro con EMUI 11 e Android 11.

Il confronto è tra la versione Developer Beta3 di HarmonyOS 2.0 e l’attuale firmware stabile di EMUI 11. Il video evidenzia le caratteristiche e alcune metriche delle prestazioni di entrambi i sistemi operativi.

In termini di velocità, si è scoperto che HarmonyOS è un po’ più lento della EMUI 11 circa il tempo di caricamento dell’app. Questo potrebbe non essere un indicatore definitivo del fatto che l’EMUI 11 fosse più veloce; potrebbero esserci diversi motivi. Il test di velocità è stato condotto anche su due diversi modelli di telefono ed è impossibile situare le differenze nei tempi di caricamento delle loro app in uno scenario del genere.

È quindi difficile confrontare le prestazioni dei due sistemi operativi perché non abbiamo la build stabile di HarmonyOS e non conosciamo i due terminali utilizzati per i test sulle prestazioni.

Huawei prevede di distribuire infine HarmonyOS alla maggior parte dei suoi prodotti nei prossimi anni. Spera di iniziare a presentare il sistema operativo nei suoi nuovi prodotti entro pochi mesi. Pertanto, ci aspettiamo molto presto una versione build stabile.

Il cambiamento più visibile in HarmonyOS è il nuovo centro di controllo e il motore di ricerca nell’angolo in alto a sinistra. Non di meno, è presente un gesto di scorrimento verso il basso in qualsiasi punto dello schermo che permette di rivelare le notifiche.

