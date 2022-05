Android Auto 7.7 è un disastro su Samsung Galaxy S22, ma non per tutti

A distanza di quasi tre mesi dalle prime segnalazioni circa i numerosi bug di Android Auto con la serie Galaxy S22, in queste ore scopriamo che il sistema di infotainment di Google continua ad avere grossi problemi con i top di gamma di Samsung anche con la versione 7.7, l’ultima attualmente disponibile.

Infatti, dando un rapido sguardo al thread di supporto sul forum ufficiale di Google, sono ancora piuttosto numerosi gli utenti muniti di uno smartphone della serie Galaxy S22 ad avere gravi problemi con Android Auto.

Android Auto 7.7 continua ad avere problemi con gli smartphone Samsung Galaxy S22

“Ho provato la nuova beta ma continua a non funzionare sulla mia Mercedes B Classe 2017 – sottolinea un utente sul forum. Non c’è più il problema del display nero, ma Android Auto non vuole partire mentre non ci sono problemi con il mio Samsung Galaxy S20+.” A questo sconsolato utente gli fanno coro altrettanti che, muniti dei nuovi Galaxy S22, continuano ad avere problemi di vario genere con Android Auto.

Un rapido controllo sul forum mette in evidenza vari problematiche che vanno dal display nero, a vari problemi di connessione fino ai casi più gravi in cui Android Auto non si avvia. Sono inutili i vari consigli rilasciati sia dai Community Manager di Google che dagli altri utenti che invece sono riusciti a risolvere il problema; una tra le soluzioni più quotate fa riferimento all’utilizzo della versione beta più recente di Android Auto, ma anche in questo caso non si va a colpo sicuro.

In attesa che i team di supporto di Samsung e Google riescano finalmente a risolvere il problema una volta per tutte, vi ricordiamo che l’ottimo Samsung Galaxy S22 è in offerta su Amazon con il caricatore incluso a un prezzo niente male.

