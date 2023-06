Android 14 con One UI 6.0: l'elenco dei dispositivi Samsung IDONEI

Samsung ha distribuito Android 13 su numerosi dispositivi Galaxy verso la fine dell’anno scorso. Attualmente, decine di milioni di smartphone e tablet dell’azienda stanno eseguendo quella versione del sistema operativo con la popolare interfaccia utente One UI 5.0.

Ora, ovviamente, l’attenzione si concentra su Android 14, avendo Google introdotto una prima release per sviluppatori nel mese di febbraio, non disponibile però su device dell’azienda sudcoreana. Tuttavia, Samsung dovrebbe rilasciare il suo programma beta con One UI 6.0 durante il terzo trimestre.

Lista completa dei dispositivi Samsung che otterranno Android 14 con One UI 6.0

Samsung ha recentemente semplificato le sue politiche di aggiornamento software, rendendo più facile individuare gli smartphone e i tablet che integreranno l’aggiornamento ad Android 14 con One UI 6.0. Molti terminali, generalmente, risultano idonei a ricevere fino a quattro aggiornamenti del sistema operativo Android: ciò significa che anche dispositivi usciti tre anni verranno considerati dal produttore. Di seguito, riportiamo l’elenco completo pubblicato da SamMobile:

Serie Galaxy S

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Serie Galaxy Z

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Serie Galaxy A

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A13

Galaxy A04s

Serie Galaxy M

Galaxy M54

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Serie Galaxy F

Galaxy F54

Galaxy F23

Galaxy F14 5G

Serie Galaxy Xcover

Galaxy Xcover 6 Pro

Serie Galaxy Tab

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Ci auguriamo che il tuo smartphone o tablet sia incluso nella lista e, qualora volessi fare un controllo incrociato, in un nostro precedente articolo abbiamo anche pubblicato l’elenco dei dispositivi Samsung che, invece, non riceveranno l’aggiornamento ad Android 14 con One UI 6.0.