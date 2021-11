Android 12L in versione stabile sarà disponibile nella prima metà del 2022?

Google ha annunciato per la prima volta Android 12L ad ottobre: questa particolare versione del sistema operativo porta con sé diverse ottimizzazioni e funzionalità pensate per dispositivi con schermi di grandi dimensioni.

Ci sarà ancora da aspettare per la versione finale di Android 12L

La prima Developer Preview includeva già un nuovo layout a due colonne, una barra delle applicazioni e molto altro ancora. Big G non ha ancora fatto del tutto chiarezza circa la cronologia completa per Android 12L, possiamo quindi fare affidamento sulle indiscrezioni diffuse in rete.

Google ha già confermato che una versione beta sarebbe arrivata per i dispositivi Pixel a dicembre di quest'anno, seguita da una versione finale dopo febbraio. Secondo Esper, Android 12L Beta 2 arriverà a dicembre: sarà anche la prima versione a identificarsi come API Level 32. La terza e ultima versione beta di Android 12L è prevista per febbraio 2022 ed una versione finale arriverà “entro la fine del primo trimestre del 2022”.

Non è ancora chiaro quanti (e quali) dispositivi al di fuori della linea Pixel di Google saranno inclusi: Lenovo ha confermato che la versione beta sarà disponibile sul suo tablet P12 Pro e, mentre il Galaxy Z Fold 3 riceverà sicuramente Android 12L, Samsung non ha rivelato se saranno disponibili anche le precedenti versioni beta.