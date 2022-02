Android 12: il trucco che tiene al sicuro la tua privacy

Android 12 è ormai stato presentato 4 mesi fa assieme alla serie Google Pixel 6, ma solo in queste ultime settimane sempre più utenti stanno aggiornando i propri device all’ultimo OS mobile di Google. A tal proposito, se hai appena installato Android 12 ti mostriamo un semplice trucco di Android 12 per tenere al sicuro la tua privacy. Gli sviluppatori di Android hanno investito molto tempo ed energie per migliorare la gestione della privacy del sistema operativo di Google sotto tutti i punti di vista, spesso al centro di critiche perché vista come troppo blanda e inferiore a quella presente invece su iOS di Apple.

Il trucco perfetto per gestire la privacy su Android 12

Per la prima volta in assoluto, Android 12 introduce due toggle rapidi per concedere/negare l’accesso alla fotocamera e al microfono del tuo telefono. Infatti, basta tirare giù il pannello dei toggle rapidi per trovare i due tasti virtuali mostrati nell’immagine sottostante per attivare/disattivare la fotocamera frontale e il microfono di sistema.

Ma c’è di più: oltre a questo semplice trucco per gestire al meglio la privacy su Android 12, il colosso di Mountain View ha introdotto anche la nuova Privacy Dashboard per gestire completamente tutti i permessi concessi o negati per le applicazioni, l’accesso alla localizzazione, ai contatti, il calendario e molto altro. Selezionando una delle voci presenti all’interno del nuovo pannello, infatti, viene mostrata una nuova interfaccia grafica in cui è ben visibile una timeline con tutti i permessi concessi nel corso del tempo, offrendo un sistema rapido e immediato per revocarli.

Ad oggi Android 12 offre una visione giornaliera dei permessi richiesti (la lista si aggiorna automaticamente ogni 24 ore), e ti consigliamo di farci un salto una volta ogni tanto per controllare che sia tutto in ordine. Magari hai notato il nuovo LED di accesso alla fotocamera o al microfono in un momento in cui non te lo aspettavi e vuoi capirne il motivo: la Privacy Dashboard è sempre a disposizione per gestire la tua privacy a 360°.