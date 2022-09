Anche Samsung potrebbe adottare la tecnologia satellitare

Stando a quanto si apprende, sembra che i prossimi smartphone di Samsung potrebbero presentare la comunicazione satellitare come iPhone 14 e Mate 50.

Di recente, sia Apple che Huawei hanno annunciato le loro soluzioni di punta aventi una feature davvero intrigante; parliamo della connettività via satellite. A cosa serve? Con questa opzione, gli utenti potranno stabilire una connessione – non telefonica – ma satellitare così da effettuare una telefonata di emergenza anche in assenza della rete. Forse, anche Samsung sposerà questa tecnologia rivoluzionaria con i suoi prossimi flagship.

Samsung: cosa ci aspettiamo dai prossimi flagship?

A riportare la notizia ci ha pensato l’insider del web Ricciolo su Twitter. L’utente ha detto che Samsung potrebbe aver intenzione di introdurre questa opzione sui prossimi Galaxy S, ma non sappiamo se la feature sarà presente già sui futuri Galaxy S23. Vista la concorrenza spietata, noi riteniamo di sì.

samsung to jump the " SOS satellite S*** " bandwagon .. #next — Ricciolo (@Ricciolo1) September 15, 2022

Come spiegato sopra, l’OEM di Cupertino ha presentato la connettività satellitare con la serie iPhone 14; curiosamente, l’opzione non sarà disponibile fino a novembre e, almeno in una fase iniziale, si troverà solo negli USA e in Canada. Arriverà nel resto del mondo entro la fine dell’anno.

Anche Huawei ha introdotto questa funzionalità con la serie Mate 50. Si dice che Mate 50 e Mate 50 Pro permetteranno agli utenti di inviare brevi messaggi tramite il satellite BeiDou.

Non sappiamo solo quale segnale satellitare userà Samsung. Pensate che Apple adotta le soluzioni di Globalstar. Ad ogni modo, è solo un rumor e Samsung non ha confermato nulla. Vi invitiamo a prendere tutto con “un pizzico di sale”.

