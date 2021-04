Secondo quanto si apprende, HMD Global copierà a breve Apple, Xiaomi, Samsung e Huawei con una novità davvero bizzarra. Se siete interessati ad acquistare un nuovo Nokia X10 o X20, ecco cosa dovete sapere.

Nokia X20: nessun caricatore in confezione

Il Nokia X20 non verrà fornito con un adattatore di ricarica nella confezione; questo è quanto rivelato dall’azienda sul suo sito Web ufficiale. All’inizio di questo mese, HMD Global ha lanciato due smartphone facenti parte della serie X e uno di questi è il Nokia X20. Si tratta di uno smartphone di fascia media che costa 349 euro e che sarà in vendita in vari mercati a partire da maggio. Mentre mancano ancora pochi giorni alla prima vendita del dispositivo, ora abbiamo appreso alcune interessanti novità al riguardo. Secondo la pagina web ufficiale del device, lo smartphone non verrà fornito con un caricatore da muro in confezione. I clienti dovranno utilizzare il caricabatterie esistente o acquistarne uno nuovo extra.

Apple è stata la prima azienda a spedire telefoni senza caricabatterie

Nokia, tuttavia, non è il primo marchio a prendere questa decisione. Il merito va ad Apple. L’anno scorso, il gigante della tecnologia con sede a Cupertino ha lanciato gli smartphone della serie iPhone 12. Insieme ad esso, il brand ha annunciato che i suoi telefoni non verranno più forniti in bundle con un adattatore di ricarica. Secondo il produttore di iPhone, eliminare il caricabatterie significa ridurre le emissioni di carbonio. Samsung ha preso una decisione simile con i suoi smartphone di punta. Di fatto, la serie Galaxy S21 non viene fornita con un caricabatterie nella confezione. Anche il Mi 11 lanciato di recente non include un caricatore da muro. E ora Nokia ha copiato gli altri OEM.

Following Apple, Nokia is ditching Charger from Nokia X20 Box.



Nokia X20 Cost €350 ($420), comes with Snapdragon 480 CPU, and Icing on the Cake, you'll need to buy Charger separately… pic.twitter.com/MkjvXtgjHO — TechDroider (@techdroider) April 21, 2021

Il motivo, anche qui, è sempre il medesimo: la società finlandese vuole ridurre l’impatto ecologico eliminando il charger: “Non è incluso alcun caricatore da muro in plastica e con la custodia compostabile al 100%, abbiamo ridotto l’impatto ecologico del Nokia X20”, questo è quanto si legge nella sezione sulla sostenibilità nella pagina web ufficiale del Nokia X20.

Al momento, non ci sono informazioni se la decisione del marchio di spedire il Nokia X20 senza caricabatterie sia limitata a regioni specifiche o sia valida per tutti i mercati in cui il dispositivo verrà venduto. Quello che inoltre non sappiamo al momento è se il device sarà l’unico prodotto dell’azienda ad arrivare senza un caricatore

Nokia

Smartphone