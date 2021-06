Un nuovo brevetto di Microsoft ha rivelato che arriverà un dispositivo Surface che presenterà quattro sensori della fotocamera sotto il display, con il logo dell'azienda visualizzato quando queste fotocamere non sono in uso grazie al loro allineamento.

Microsoft lavora su una camera under display PARTICOLARE

Secondo un rapporto di LetsGoDigital, il colosso tecnologico americano aveva aperto un posto vacante per un “Principal Android Camera System Architect / Engineer for Surface Development” nell'ottobre dello scorso anno. Questo è indicativo del fatto che l'obiettivo dell'azienda era quello di migliorare le capacità della fotocamera dei suoi terminali. Nello stesso mese, il marchio aveva anche depositato un brevetto presso il World Intellectual Property Office (WIPO) in merito a questo design “Logo Camera” per un dispositivo Surface.

Le quattro ottiche in questione saranno posizionate in modo simile al design del logo del brand con ciascuna fotocamera avente un proprio filtro colore.

I quattro sensori saranno allocati sotto il display del dispositivo e saranno destinati a “dispositivi informatici mobili, come un dispositivo Microsoft Surface“. Inoltre, le fotocamere potranno mostrare un'icona a colori quando il sensore non sarà in uso, evidenziando così il logo dell'azienda sulla parte anteriore.

Quindi, il dispositivo visualizzerà il marchio per impostazione predefinita e passerà alla fotocamera quando verrà attivato l'otturatore. Questo modulo quad camera sarà inserito in un array 2 x 2 e consentirà a Microsoft di rendere il prodotto più sottile poiché più sensori sarebbero costituiti da moduli di dimensioni estremamente contenute.

La fotocamera sarà in grado di offrire scatti ad alta risoluzione e ad alta densità di pixel, ottimizzando ciascun sensore per un particolare colore. In altre parole, ci sarà un sensore per il blu, mentre un altro verrà utilizzato per il verde, il rosso e il giallo. Sfortunatamente, il brevetto non rivela in che tipo di dispositivo sarà alloggiata la fotocamera del logo, ma la gamma Surface include laptop, PC 2 in 1 e persino tablet Android. Per coloro che sono interessati, Giuseppe Spinelli, il designer di LetsGoDigital, ha realizzato una serie di rendering di prodotti che presentano questo sistema di telecamere unico. Li potete osservare in in questo articolo.

