Anche l'albero di Natale è SMART: crea giochi di luce con il telefono

So che da tempo stai cercando questo genere di luci. Hai sicuramente visto personaggi dal calibro di Chiara Ferragni sfoggiarle e se ti dicessi che sono esattamente quelle utilizzate da lei? Le Twinkly sono una certezza sotto questo punto di vista e rendono il tuo albero di Natale SMART.

Con un piccolo ribasso del 10%, hai l’occasione di portare a casa il tuo filo da 400LED a soli 120€. Se sei interessato non ti dilungare perché le scorte sono limitate. Completa l’acquisto ora.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Albero di Natale Smart: ti servono queste luci speciali

Una volta i colori disponibili erano pochi, oggi invece, puoi puntare all’arcobaleno vero e proprio grazie a questa tecnologia che ha studiato Twinkly.

In modo particolare, il filo di luci che ti sto proponendo ha 400 LED integrati e possono riprodurre più di 16 milioni di colori differenti. Sei tu a decidere quali.

Prima di vedere come, ti faccio sapere che le monti come un qualsiasi altro filo ossia girandolo attorno al tuo abete e collegandolo alla presa. Fatto questo hai due opzioni davanti a te: o scarichi l’applicazione sul tuo smartphone o sfrutti la tua voce visto che sono compatibili con assistenti come Amazon Alexa.

Puoi creare disegni personalizzati, vere e proprie scenografie da testa a piedi e rendere il tuo albero speciale ogni giorno in modo diverso. Insomma, sono una rivoluzione.

Non aspettare un secondo in più e porta immediatamente a casa il tuo magnifico sistema di luci di Natale firmate Twinkly. Ora in promozione su Amazon, con il 10% di sconto a soli 120€.

