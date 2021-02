Una vera coppia condivide il divano, condivide la tv, condivide una casa e condivide le emozioni. Ma una vera coppia condivide anche gli strumenti di ricarica grazie al Gemini Wireless Charger di Cellularline, ossia un comodo tappetino di appoggio sul quale gli smartphone possono tranquillamente sostare per ricaricare le batterie durante il riposo. Non bisogna far altro che mettere gli smartphone appaiati sulla base e lasciare che anch’essi condividano il proprio tempo assieme.

Cellularline, così ci si ricarica di coppia

I vantaggi della ricarica wireless sono molteplici, a partire dalla comodità di un appoggio che ritempra le batterie senza avere alcun cavo per la casa. Con la ricarica doppia il costo è di soli 69,95 euro, che con un bel fiocchetto diventano una perfetta idea per San Valentino (ebbene sì, può esserci del romanticismo anche in un caricatore wireless a ben pensarci!).

Entrambi i pad di ricarica sono dotati di tecnologia WIDEACTIVE 1: l’esclusiva elettronica a singola bobina garantisce una ricarica efficiente e sicura, senza surriscaldare i devices. Incluso nella confezione il caricabatterie da 30W che fornisce a Gemini la potenza necessaria per ricaricare simultaneamente due dispositivi alla massima velocità.

Se poi qualcosa dovesse andare storto, in ricordo rimarrà comunque una ricarica wireless con doppio pad che può caricare al tempo stesso smartphone, smartwatch o auricolari. Attenzione, però: se l’ambito è giusto ma non è la ricarica wireless l’idea che può far battere i cuori all’unisono, allora ci penserà uno sconto del 20% per tutti gli “Apple Lovers”. Basta infatti usare il coupon “APPLELOVERS” per garantirsi un taglio del prezzo su tutti questi prodotti. La scelta non manca, insomma. Sebbene sia il pensiero a contare, la bontà di un’idea è quel che fa la differenza. E uno sconto sarà sempre una buona idea.

