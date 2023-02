Ami la tecnologia? A San Valentino fatti un regalo: 5 bombe WOW a meno di 50€

Anche tu, come noi, ami la tecnologia? Allora San Valentino è l’occasione perfetta per festeggiare con un bel regalo tech. Scegli fra questi 5 gadget premium in promozione a meno di 50€ su Amazon adesso. Sono spettacolari e le spedizioni sono assolutamente rapide e grattugie, garantite dai servizi Prime.

Fire TV Stick 4K Max non è un semplice sistema di smart TV, è un concentrato di tecnologia spettacolare. Collegalo a monitor o televisori dotati di ingresso HDMI, alimentalo tramite porta USB e lascia che inizi lo spettacolo. Il dispositivo è dotato di una eccellente personalizzazione del sistema operativo Android, che vanta un’interfaccia utente super completa e intuitiva. Ottimo hardware, è l’unico dispositivo della gamma a poter vantare il doppio della memoria (2GB di RAM e 16GB di storage). Incredibilmente, supporta anche il WiFi 6. Usalo per guardare i tuoi programmi preferiti dalle piattaforme più celebri, ma anche per scaricare applicazioni e giochi direttamente dallo store ufficiale di app: un mondo di intrattenimento, a portata di telecomando intelligente! In promo, lo prendi a 39,99€ invece di 64,99€.

Una soundbar compatta di Trust, dotata di batteria integrata ricaricabile e connettività Bluetooth. Usala sotto la TV o lo schermo del PC, ma non limitarti a questo: la batteria integrata ricaricabile ti permette di utilizzarla completamente senza cavi fino a ben 10 ore! Tanta potenza grazie ai suoi 20W, super portatile e la garanzia di qualità che solo Trust può garantite. Prendila in promozione a 32,90€ invece di 49,99€.

Amazfit Bip 3 con 60 modalità sportive, display enorme HD da 1,69″ e batteria che dura fino a ben 14 giorni con una sola ricarica. Un wearable spettacolare, perfetto come assistente da polso per il quotidiano. Gestisce le notifiche, la salute ed ha una particolare vocazione per l’attività sportiva. In sconto, te l’accaparri a 49,49€ invece di 59,99€.

Un brand, una garanzia. JBL Clip 4 è uno speaker wireless spettacolare, perfetto per ascoltare la musica che ti piace di più in qualsiasi momento. Grazie al robusto moschettone, puoi attaccarlo praticamente dove vuoi. Design impermeabile e super autonomia energetica, basta collegarlo in Bluetooth al tuo smartphone per ascoltare i tuoi brani preferiti. Prendilo in sconto a 46,99€ invece di 64,99€.

Per finire, Realme Buds Air 3S. Un bellissimo paio di auricolari con riduzione del rumore in conversazione, bassi ben definiti e design in ear per il massimo della stabilità. Bellissimi nel design, sono perfetti per ascoltare la tua musica preferita, ma anche per parlare al telefono con una qualità eccezionale. Prendili in promozione a 37,99€ invece di 49,99€.

Approfitta di San Valentino per celebrare il tuo amore per la tecnologia e fatti un bel regalo tech di qualità. Queste occasioni a meno di 50€ sono imperdibili. Spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

