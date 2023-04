Ami il calcio? Su Amazon c'è il caricatore wireless DEFINITIVO (e costa poco)

Se sei appassionato di calcio allora questo è il sistema di ricarica wireless che fa per te! Si tratta di un gadget unico nel suo genere, particolarissimo nel design e super utile. Infatti la sua triplice funzione ti permetterà di utilizzarlo in un sacco di contesti. Puoi certamente ricaricare lo smartphone, sia iPhone che altri modelli, ma non solo: puoi usarlo anche per ricaricare gli auricolari e può funzionare come comodissimo supporto per il tuo telefono. Inoltre, funziona anche come pratica luce da notte. Un regalo che farà sicuramente felice chiunque lo riceverà e che arriva a casa completo di caricatore rapido da parete.

Approfittando del coupon Amazon del momento, puoi portarlo a casa a 27€ circa appena invece di oltre 39€: spunta adesso l’offerta in pagina e completa l’ordine al volo. In questo modo puoi approfittare dell’eccezionale prezzo e portarlo a casa con spedizioni super veloci e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime. Sìiiveloce però, l’offerta è a tempo limitato.

Cos’è il tuo smartphone in corrispondenza del petto del calciatore così da far partire la ricarica senza fili. Gli auricolari, invece, potrai posizionarli dietro di lui fa i suoi piedi. In questo modo ricaricherai in contemporanea entrambi i dispositivi. Il pallone sistemato sulla parte anteriore è una comodissima luce da notte.

Se invece servirà utilizzare il calciatore come supporto per lo smartphone, potrai orientare le sue braccia in modo che possano proteggere il tuo dispositivo. Colorato, particolare nel design è perfetto per gli appassionati di calcio, questo gadget è imperdibile!

Per averlo a prezzo scontatissimo dovrai però accaparrarti il coupon: attiva adesso l’offerta in pagina e completa l’ordine al volo su Amazon. Lo prendi a 27€ circa soltanto con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Occasione a tempo limitato, scorte soggette ad esaurimento anticipato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.