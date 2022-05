Ami il buon vino? Il tappo intelligente è DA AVERE (2,75€ su Amazon)

Un piccola genialata, utilissima quando non sai se aprire una bottiglia di vino perché temi di non finirla. Con questo tappo intelligente, non solo mantieni l’aroma perfetto, ma puoi segnare quando l’hai aperto, così da ricordarti entro quando finirlo.

Pensato per creare il sottovuoto, e quindi impedire la circolazione di aria, è un oggetto utilissimo oltre che sfizioso. Approfittando dello sconto Amazon del 50%, puoi portarlo a casa a 2,75€ al pezzo. Spunta il coupon in pagina e accaparrati il pacco con due unità a 5,51€. Le spedizioni sono super rapide e gratis se sei abbonato ai servizi Prime.

Vino sempre buono con il tappo intelligente

Pensato per avere dimensioni standard, è utilizzabile sulla stragrande maggioranza delle bottiglie in commercio. Super semplice da usare, devi solo applicarlo facendo pressione, quando hai finito di consumare il nettare degli dei.

Realizzato con materiali di alta qualità, si occuperà di evitare all’aria di penetrare e sarà proprio questo a contribuire al buon mantenimento dell’aria. Per ricordarti quando lo hai aperto, ruotando la ghiera sulla parte alta del tappo intelligente, potrai segnare l’esatto giorno di apertura.

Insomma, un gadget utile, ma anche simpatico da regalare. Con lo sconto del 50%, la confezione da due pezzi la porti a casa a 5,51€. Ogni pezzo te lo accaparri a 2,75€ appena su Amazon. Spunta il coupon in pagina e completa l’rodine per approfittarne. Spedizioni rapide e gratis, ma disponibilità super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.