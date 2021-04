Hai sempre desiderato uno smartwatch? Il modello prodotto da Iporachx è in offerta su Amazon a soli 32,99€. Il ribasso del 14% viene reso ulteriormente vantaggioso da un coupon da 10,00€. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Smartwatch: perché scegliere questo modello

Semplice e lineare, lo smartwatch in questione racchiude al suo interno tante caratteristiche a un prezzo contenuto. Disponibile nella sua colorazione nera, si adatta sia ai polsi maschili che femminili.

La cassa quadrata è rifinita con dei bordi Silver e custodisce un display touch screen da 1.69 pollici. L’ampiezza del pannello consente di avere una visione dettagliata delle informazioni. Sono altresì presenti sia tre quadranti preinstallati che delle opzioni di personalizzazione per renderlo più vicino alle proprie esigenze.

Da non sottovalutare sono poi i sei livelli di luminosità che assicurano una lettura perfetta in ogni occasione.

I sensori integrati, come accennato, sbloccano le funzionalità di fitness tracker, activity tracker, cardiofrequenzimetro, analisi del sonno e molto altro ancora. Per quanto concerne queste due, ovviamente avvengono 24/7 per rilevazioni accurate e realistiche dei parametri vitali.

Le modalità sportive meritano un accenno in quanto sono 8 e variano dalla corsa alla bicicletta fino ad arrivare al salto della corda.

Tra le altre features meritano una nota il grado d’impermeabilità IP67, le smart notification e il chip Bluetooth.

La batteria, in conclusione, ha un’autonomia complessiva di 7 giorni con una sola ricarica di 1,5 ore.

